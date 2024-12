Andrea Legarreta se lanzan en contra de 'Pepillo' Origel por declaraciones de Silvia Pinal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace unos días, Juan José Origel ingresó al ojo de la polémica después de realizar unas fuertes declaraciones entorno a la familia Pinal, quienes no lo invitaron al homenaje de Doña Silvia Pinal, la última gran diva del cine de oro mexicano y una de las mejores amigas del conductor de Derecho de Admisión. Asimismo, el famoso criticó abiertamente a las herederas de la histrionista por no acudir a la cremación y a la entrega del as cenizas de la conductora de Mujer, Casos de la Vida Real.

Si bien, las acciones de ‘Pepillo’ fueron abiertamente cuestionadas por el público, en redes sociales, también fueron criticadas por sus colegas de los medios, en especial por Martha Figueroa y Andrea Legarreta. La primera en decir algo al respecto fue la amiga de Juan José Origel, quien aclaró que el motivo por el que no asistió a la ceremonia fue porque no quería compartir el espacio con un amigo cercano a la dinastía.

Por otro lado, Andrea Legarreta intentó ponerse en lugar de Juan José Origel resaltando que en la actualidad se encuentra viviendo un proceso de duelo, pero también descalificó la actitud del comunicador: “Nosotros no somos quién para decirle a ‘Pepillo’ nada, ya es un adulto y sabe bien qué hacer, sabe su historia con doña Silvia, fue una historia preciosa, y bueno, pues cada quien sabe cómo lleva su duelo”, señaló.

Andrea hizo especial énfasis en que tanto Pinal como Origel pasaron varios momentos de suma importancia juntos, por lo que compartían una basta “historia”, pero también resaltó que, lo mejor en este momento era guardarse las palabras negativas que podría llegar a sentir: “Fue sorpresa para el público porque ha compartido tanta historia y tanta vida con ella, no somos quién para andarle cuestionando, pero creo que sí hay ciertos comentarios que a veces, por amor a nuestras amistades y familia, aunque los pienses, mejor nos los quedamos”.

Siguiendo la línea del diálogo, Martha Figueroa declaró que, en este momento, lo que menos necesitan los Pinal-Guzmán, es precisamente sumar más problemas a lo que están viviendo: “Yo estoy contigo y sí creo que no hay que hacer olas en este momento. Hay que respetar los días que está viviendo la familia porque no necesitan nada extra de lo que están viviendo, que es la muerte de doña Silvia, que la gente agobie (…) no cooperes con más dolor”, concluyó la comunicadora.

Fuentes: Tribuna