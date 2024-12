Daniela Parra causa polémica al defender a Maryfer Centeno: "Tiene mi respeto y apoyo"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida joven actriz y bailarina, Daniela Parra, acaba de emplear sus redes sociales para dejar en claro que ella va a defender a Maryfer Centeno de las acusaciones en su contra y de los insultos que le ha hecho el influencer conocido como Mr. Doctor, declarando que desde hace años ella "tiene mi respeto y apoyo", lo que entre sus miles de seguidores ha causado gran polémica.

Como se sabe, Centeno fue de las primeras celebridades en salir en defensa del reconocido actor, Héctor Parra, cuando su hija mejor, Alexa Parra Hoffman, lo acusó de haber abusado de ella cuando era tan solo una niña menor de edad, uniéndose a la lucha de Daniela para demostrar que su padre es inocente de todo cargo. Sin contar que mientras ella estuvo participando en el reality del programa Hoy, convivieron de cerca.

Por ello, hace unas horas, a través de su cuenta de X, anteriormente conocida como Twitter, ha compartido un mensaje en apoyo a Centeno, declarando que para ella fue de admirar como defendió al actor de Televisa, pese a las criticas que sabría que recibiría, y la ve como una mujer valiente: "Defender una injusticia, y con mayor razón cuando no te afecta directamente, es de VALIENTES. Porque para mí, Maryfer no ha defendido nada más que la VERDAD sobre un hombre inocente. Por eso @Grafocafe tiene todo mi respeto y apoyo".

Ante esto, los seguidores de la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy comenzaron a señalarle que el agradecimiento era bueno, pero que mejor no se metiera en estos temas porque podría salir mal públicamente y el caso de su padre aún estaba en juego: "Yo te apoyo a ti y te defiendo a ti y tu papi. Pero a la Centeno no, no podemos estar de acuerdo en todo. Bendiciones para ti y tu papi" y "Se agradecida, por supuesto, pero mantente al margen, por tu propio bien y el de tu papá. Aléjate y deja que arregle sus asuntos".

De la misma manera, Daniela trató de dar respuesta a todos con total calma, declarando que ella va a apoyar la causa de Maryfer, pero que entiende el punto de vista de todos y que quieren apoyarla en este momento de su vida tan importante, pero que sigue firme en defender a Centeno y va a apoyarla en cada paso de este proceso, sin importar el resultado de la demanda que existe entre los influencers.

Fuente: Tribuna del Yaqui