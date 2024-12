De luto y sin trabajo: Tras 30 años en Televisa, actor llega destrozado a 'Hoy' por triste muerte

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso actor de telenovelas, quien inició su carrera en Televisa hace casi tres décadas y que no cuenta con contrato de exclusividad, reapareció en el programa Hoy y compartió una triste noticia ante la audiencia. Resulta que el intérprete habló acerca de la falta de empleo que ha sufrido por años y también se confesó sobre la difícil muerte de su madre en 2021.

Se trata de Arturo Vázquez, quien es hijo del fallecido cantante Alberto Vázquez y de la histrionisa Isela Vega, quien murió hace casi 4 años. El intérprete mexicano comenzó su carrera en San Ángel a mediados de los 80's cuando actuó en varios episodios de Cachún Cachún Ra Ra!!, mientras que su primer melodrama llegó en 1998 y fue El privilegio de amar. Además actuó en otras telenovelas como Las vías del amor, Alborada, Dos hogares, El color de la pasión y Y mañana será otro día.

Arturo Vázquez y su fallecida madre, Isela Vega

Desafortunadamente, la carrera de Arturo no ha sido nada fácil y en varias ocasiones se ha tenido que enfrentar al desempleo. Este martes 3 de diciembre el intérprete de 60 años apareció en el programa Hoy a través de una entrevista exclusiva en la que habló sobre el apoyo que recibía por parte de la fallecida Isela cuando se quedaba sin trabajo. Este recuerdo lo hizo conmoverse hasta las lágrimas:

Yo llegué a ver a mi mamá aquí en los pasillos de Televisa cuando ella estaba grabando y yo llevaba meses sin grabar y sin trabajo, y veía ella que yo ya estaba desesperado".

Asimismo, Vázquez recordó las palabras que le decía la fallecida actriz de cine y televisión: "Ella me animaba, me decía 'no te preocupes, algo va a salir'". El famoso dijo que aunque añora aquellos momentos, el recuerdo de Isela siempre está presente: "Yo la siento conmigo siempre y cada que me apura algo me acuerdo de eso, siempre su lema fue 'no pasa nada'", declaró Arturo con un nudo en la garganta.

Finalmente, el gran villano compartió que al ver a su alrededor ha sido consciente de la gran madre que le tocó: "Me doy cuenta de la gran mamá que tuve". Además dijo que en los últimos años ha hecho una reflexión sobre sus fallecidos padres tras haber crecido con muchas dudas por todo lo que escuchaba: "Si mis papás eran los mejores papás del mundo o no era, si mis papás eran buenos o no eran, pura estupidez... ".

Arturo Vázquez lloró al hablar de su fallecida madre, Isela Vega

