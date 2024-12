Es ambicioso: Cristian Castro exigía más sueldo durante gira musical con Yuri

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A inicios de este año, Yuri y Cristian Castro estaban de gira por toda la República Mexicana, donde interpretaron canciones como Lloviendo estrellas, Ya no vives en mí, Lloran las rosas y El Triste. Poco después de acabar, la famosa dejó en claro que no volvería a colaborar en un proyecto de esta índole con el hijo de Verónica Castro. A lo largo de los meses ha dado distintas explicaciones a su negativa.

En algún momento, la originaria de Veracruz aseveró que él era poco comprometido con los ensayos, mientras que ella era muy estricta para poder ofrecerle lo mejor al público. Después argumentó que fue por falta de espacio en su agenda laboral y ahora dio una versión muy distinta a las anteriores.

Si bien el tour fue un éxito rotundo y lograron vender todas las fechas, esto no ha sido un aliciente para que a la intérprete de Maldita Primavera le atrajera la idea de presentarse en vivo una vez más con 'El Gallito Feliz'. Entonces, ¿qué fue lo que desanimó a Yuri? El motivo real por el que no ofrecieron más fechas habría sido la ambición insaciable del músico, quien solicitó un aumento salarial por cada show. La empresa promotora, OCESA, aceptó inicialmente su petición, pero para él no fue suficiente y exigió una cifra superior.

Ante los desacuerdos, la famosa y exjuez de Quién es la Máscara intentó persuadir a su colega para que reconsiderara su decisión. Cuando él finalmente aceptó, ya era demasiado tarde, pues OCESA había tomado la decisión de no seguir adelante con la oferta. Por otra parte, Yuri ahondó en la relación que construyeron los dos a partir de este proyecto. Ella se llevó una gran decepción al darse cuenta de que el intérprete de Azul no estaba abierto a formar una amistad.

Si bien reconoció que Castro no es una persona conflictiva, sí era muy reservada, lo que representó una traba en la convivencia. De cualquier manera, Yuri aseguró que, por su parte, no hay ningún rencor. Mientras tanto, Cristian ha estado envuelto en polémicas debido a la tumultuosa forma en la que maneja sus relaciones sentimentales y es que hace poco retomó su noviazgo con Mariela Sánchez, con quien terminó después de que ella se refiriera a él como 'gordo sucio'. Pese a que la relación parecía ya no tener salvación, el artista confesó que la amaba y que un poco de 'toxicidad' era necesaria.

Fuente: Tribuna Sonora