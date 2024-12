Eugenio Derbez hunde a artistas actuales y se burla de ellos; envía mensaje a detractores

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Eugenio Derbez es una de las celebridades más influyentes de México en la actualidad, pero la fama puede traer algunos inconvenientes y es que, creador de Familia P. Luche también es uno de los más criticados, dado a que la gente considera que, en realidad, no tiene el talento del que presume. Es bajo este contexto que el actor de CODA decidió burlarse de los artistas actuales y aprovechó para enviarle un mensaje a sus detractores con un cómico video.

Si bien, Derbez dejó de hacer contenido de comedia para Televisa desde hace mucho tiempo, la realidad es que el esposo de Alessandra Rosaldo no ha perdido su talento para provocar las risas en la gente, hecho que mostró a través de su última publicación en Instagram, donde apareció en un video con lo que parecía un semblante bastante serio, anunciando que tenía una noticia para dar a sus fans y es que, según el famoso, siempre había querido incursionar en el arte tradicional.

“Toda la vida envidié a la gente que puede pintar, esculpir, crear arte y que después lo pueden exhibir y hasta vender en millones de dólares y dije '¿cómo no nací yo con ese talento?'. Pero a últimas fechas, después de estar analizando mucho el arte y porque siento que yo también tengo la capacidad: no solamente soy actor, también puedo crear arte, entonces quiero enseñarles lo que viene siendo mi primera obra de arte básicamente”, comenzó el mensaje de Eugenio.

Eugenio Derbez se burla de sus detractores

Créditos: Internet

Bajo este contexto, Eugenio procedió a pegar un plátano (o banana) en la pared con cinta adhesiva, haciendo una clara referencia a Comedian, la creación del artista italiano Maurizio Cattelan, enfocada en el arte provocador. Derbez declaró que dicha obra se vendió en 6.2 millones de dólares en Nueva York, por lo que creía que la suya podría venderse por más, dado a que estaba utilizando un fruto más maduro que representaba la experiencia.

El creador de XHDRBZ no se quedó con las ganas y apareció en otros videos relatando que tenía mucha más inspiración, por lo que comenzó a pegar varias frutas en la pared entre las que resaltaban una manzana, una guayaba y una mandarina. Asimismo aprovechó para enviar un mensaje a sus ‘haters’: “Para todos aquellos que piensan que se me acabó la creatividad, para todos aquellos que dicen que ya no tiene más que dar, no señores”.

Eugenio Derbez incursiona en el mundo del arte

Créditos: Instagram @ederbez

Finalmente, Eugenio reveló que consideraba que su obra podría venderse hasta en 20 millones de dólares y todo ese dinero sería enviado a una buena causa, como por ejemplo ayudar a los perritos o a “Vadhir, José Eduardo, Aislinn y Aitana”, en referencia a toda la gente que considera que las causas en las que el comediante participa son únicamente para llenar sus propios bolsillos. Como era de esperarse, su video se convirtió en todo un éxito y provocó las risas de sus fans.

Fuentes: Tribuna