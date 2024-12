¿Frida Sofía, rechazada? Hijos de Silvia Pinal vetaron del funeral de la actriz a famosos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tal parece que una vez más habrá dramas en los Pinal, pues se acaba de afirmar que hijos de Silvia Pinal, aparentemente crearon una lista para vetar a famosos, periodistas y demás, del emotivo funeral de su madre, que falleció a los 94 años de edad. Ahora, la lista se ha filtrado, y se cree que Sylvia Pasquel sería la que seleccionaría a los repudiados, ¿acaso Frida Sofía fue rechazada por la reconocida actriz?

Desgraciadamente, tras una semana luchando por su vida en el hospital, la reconocida primera actriz de Televisa, falleció a sus 94 años de edad el pasado jueves 28 de noviembre, siendo velada por familiares y amigos el 29 de noviembre en la funeraria, mientras que el sábado 30 de noviembre, le rindieron homenaje en el Palacio de Bellas Artes. Lamentablemente, Frida no estuvo presente en el especial momento familiar, y desató una serie de especulaciones del porqué.

Según una fuente a TV Notas, la realidad es que la intérprete de Ándale prefirió saltarse estos momentos familiares, pues tras despedirse de la creadora de Mujer Casos de la Vida Real, decidió que se mantendría al margen para no opacar lo que en verdad importaba, el último adiós a la gran 'Diva del Cine de Oro': "Ella no consideró venir al homenaje porque no quiso que se convirtiera en un show, en una distracción de su despedida. Además, Frida dice que ahora podrán tener doña Silvia y ella una mejor relación espiritual, porque su abuela ya es libre".

Pero, quienes sí estaban vetados y los de seguridad tendría prohibido recibirlos o dejarlos pasar, fue a los presentadores de espectáculos, Juan José Origel, que era íntimo amigo de Silvia en vida, y Gustavo Adolfo Infante, ya que los consideraría muy problemáticos: "Asimismo, sé que dejaron instrucciones para que ni Pepillo Origel ni Gustavo Adolfo Infante tuvieran acceso al funeral, porque consideran que han hablado mal de su familia".

Finalmente, la presunta fuente de a TV Notas, declaró que ni Sylvia Pasquel, 'La Guzmán' o Luis Enrique Guzmán no hablarán de la herencia, pues prefieren mantener esos detalles en privado y que sean solo los abogados y albaceas que se encarguen de todo: "No se sabe cuándo se abrirá el testamento, pero cuando todo concluya, Alejandra se irá a vivir a Miami y Pasquel a Acapulco a descansar un tiempo. Lo más probable es que Luis Enrique permanezca en la casa del Pedregal".

