Iván Cochegrus arremete contra Pepillo Origel y exhibe dolorosa traición a Silvia Pinal

Ciudad de México.- El reconocido productor de teatro, Iván Cochegrus, recientemente ha salido en defensa de la dinastía Pinal, pues en una entrevista arremetió en contra de Pepillo Origel, asegurando que era un insensible y faltaba al respeto a la memoria de la gran actriz, por sus declaraciones contra los hijos de Silvia Pinal en medio de su luto. Asegura que la amistad entre el periodista y la artista terminó por una dolorosa traición de él hacía la estrella de Televisa y el cine de la Época de Oro.

Como se sabe, el presentador de Con Permiso aseguró que Sylvia Pasquel no lo invitó al funeral de la señora Pinal a causa de Iván, al que tachó de solo estarse colgando de la fama de la hoy difunta, señalando que solo Efigenia Ramos estuvo verdaderamente al lado de Silvia hasta el último momento: "Las hijas andaban en el restaurante con unas visitas que vinieron de Monterrey y ahí estaban, así es que no recibieron las cenizas. 'Efi' estuvo con ella hasta el último día al pie del cañón, con ella sí hablé y pues qué les puedo decir, quisiera decir muchas cosas pero mejor no digo nada"

Por ese motivo, Cochegrus, en una entrevista para Todo Para La Mujer, declaró que quería externar lo indignado que estaba de ver como es que el expresentador de Hoy se encuentra manchando la memoria de Silvia y desviando la mirada a escándalos cuando se debe de honrar su trayectoria con filmes como Viridiana: "Estoy demasiado molesto porque estos son momentos para recordar a nuestra diva, hablar de su trayectoria, memorias, añoranzas, de todo lo que hemos vivido los que compartimos a nuestra querida Silvia Pinal".

Ante esto, señaló que él iba a defender siempre a Pasquel, Alejandra Guzmán y Luis Enrique Guzmán, porque solo lo difamaba con mentiras, señalando que ellos están con un gran dolor por perder a su amada madre, y estaba actuando de una manera insensible y no le parecía justo: "Se ha encargado únicamente de difamar a la familia Pinal, a la que voy a defender con uñas y dientes. No es momento para que ellos estén preocupados por todo lo que está sucediendo. Ellos están en un luto, en un dolor. Si él no lo siente, nosotros sí lo sentimos en nuestro corazón y no es justo".

Finalmente, el productor de Caperucita Roja, ¿Qué Onda Con Tu Abuelita?, le señaló de manera contundente a Maxine Woodside, que Pepillo y Silvia dejaron de ser amigos porque este en un evento, grabó una conversación privada de la actriz de El Inocente y la expuso ante todos, siendo considerado como una traición que para Silvia fue dolorosa e imperdonable, y por eso ya no eran amigos: "Lamentablemente él grabó a la señora en una conversación personal acerca de su familia, cuando se levantó de la mesa. Lo peor no fue eso, sino que fue y que lo presentó porque la estaba grabando".

Fuente: Tribuna del Yaqui