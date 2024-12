Julio César Chávez: Preocupación por la salud de Yolanda Andrade y la violencia en Culiacán

Comparta este artículo

Ciudad de México. - El legendario exboxeador mexicano Julio César Chávez se pronunció recientemente sobre dos temas que han marcado sus últimos días: el estado de salud de su amiga Yolanda Andrade y la preocupante situación de violencia en su tierra natal, Culiacán, Sinaloa.

En declaraciones a los medios, Chávez confirmó que Andrade se encuentra en Estados Unidos sometiéndose a estudios médicos para esclarecer su diagnóstico. “Bueno, mira, es un chequeo nada más de rutina de parte de ella, ¿me entiendes? Porque realmente no le hallan qué es lo que tiene, ¿me entiendes? O sea, está muy raro eso, que es brujería, que no es brujería, que es una bacteria, pero está bien, gracias a Dios”, explicó el excampeón mundial.

De igual modo, Chávez destacó la determinación de Andrade para seguir adelante con su tratamiento: “Sigue su terapia al pie de la letra y continúa en Estados Unidos para una mayor y mejor revisión”.

Durante la entrevista, el boxeador compartió una anécdota personal relacionada con la brujería, un tema que emergió en la conversación sobre la salud de Andrade. Chávez recordó los motivos por los cuales comenzó a usar su icónica cinta roja en las peleas: “No, encontré el monito, ¿me entiendes? Pero eso hace muchísimos años, ¿me entiendes? Y aparte, no sé si ustedes recuerdan, cuando por primera vez me puse la cinta roja, me la puse precisamente porque me estaban haciendo brujería, porque tenían mi foto en una bandeja con hielo. Entonces me dijeron que iba a servir de engarrotado y ahí fue donde nació la cinta roja”.

Más allá de esta anecdótica referencia, Julio César Chávez también alzó la voz con firmeza para pedir un alto a la violencia que afecta a Culiacán. Su mensaje estuvo cargado de emoción y esperanza: “Yo le pido a todo, a todos, a todo Culiacán, se lo he pedido también cuando narro la transmisión de los sábados. Culiacán está pasando momentos muy difíciles, yo le pido a todo, a todo Culiacán, por favor, que paren, que paren estas masacres, que paren, porque Culiacán es un estado muy bonito, ¿me entiendes? La gente es muy bonita, es muy buena, muy trabajadora”.

Con estas palabras, el ídolo del boxeo reafirmó su amor por su ciudad natal y su compromiso con la paz y la seguridad de su gente. Además, reiteró su apoyo incondicional a Yolanda Andrade en su lucha por la salud, demostrando una vez más su lado humano y solidario.

El mensaje de Julio César Chávez deja claro que, además de ser una leyenda del deporte, sigue siendo una voz relevante en temas sociales, apelando a la unión y la esperanza para superar los retos que enfrenta su querida Culiacán.

Fuente: Tribuna Sonora