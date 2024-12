¿Karime Pindter gana 'LOL'? Eugenio Derbez desmiente a Adrián Marcelo y revela la verdad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido comediante y productor, Eugenio Derbez, recientemente brindó una entrevista en la que negó rotundamente que Iván 'La Mole' Fermatt, vaya a coronarse en LOL: Last One Laughing, y fue muy claro al momento de desmentir a Adrián Marcelo, quien filtró dicha información, revelando la verdad detrás de que dijera eso en declaraciones pasadas, ¿acaso Karime Pindter ganará el reality de comedia?

Después de que se reveló que 'La Mole', que es amigo de Adrián y su colega en el show Hermanos de Leche, el presentador regiomontano de Multimedios, declaró que su "compadre" había quedado en primer lugar, e incluso dojo que Karime volvió a quedar en segundo lugar: "¿Sabes quién quedó en segundo lugar en Lol: México? Tu amiga Karime. Segundo lugar. No sé qué hay que adaptarse al formato, pero no me vas a decir que Karime es más chistosa que Mole".

Ante esto, cuando el creador de La Familia P.Luche fue a presentar precisamente el mencionado proyecto en el programa de EXA F.M de Yordi Rosado, respondió a la duda del público de si eso era cierto, siendo muy contundente al negar que Adrián tiene razones muy raras para haber dicho eso, que él desconoce, pues en realidad las cosas no son como dice: "De hecho, es Adrián Marcelo el que había dicho que ya sabía que la nueva temporada de LOL la había ganado 'La Mole' y no. Ya ves que le gusta jugar con la mente de la gente, bueno, jugó con la mente de todos los espectadores y no fue lo que él dijo".

Aunque no reveló quién gana esta séptima temporada, que se estrena por Prime Video el próximo viernes 6 de diciembre, el esposo de Alessandra Rosaldo, destacó que aunque todos dieron su esfuerzo, para él quien más va a sorprender es precisamente la exparticipante de Acapulco Shore, expresando que deberían de verla, porque no se imaginan lo bien que le fue en el reality: "Está Karime Pindter que acaba de salir de La Casa de los Famosos México, que le fue muy bien. Van a ver".

Dichas declaraciones del actor de CODA, dieron a entender que en realidad si sería Karime la absoluta campeona de la séptima temporada de LOL: México. De igual forma, el vidente Martín Ángel H, a través de su cuenta de X, antes conocido como Twitter, tras la alfombra roja del reality, declaró que será la conductora de Karime Kooler la que se lleve el primer lugar: "Y si les digo que Karime Pindter Gana #LOL #LastOneLaughing".

Fuente: Tribuna del Yaqui