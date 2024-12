La sacaron del clóset: Cantante llega a 'VLA' y confiesa romance lésbico con actriz de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa cantante reapareció en el programa Venga la Alegría para hacer frente a los fuertes rumores que hay entorno a su vida sentimental, pues ha salido a la luz que habría tenido un romance lésbico con famosa actriz de Televisa. Se trata de la brasileña Denisse de Kalafe, quien desde hace semanas está en los titulares de la prensa por su presunto pasado sentimental con la villana de novelas.

Fue Yolanda Andrade quien hizo declaraciones acerca del presunto amorío entre Zapata y la intérprete de Señora Señora, además de que habló de la posibilidad de que Denisse también se haya involucrado con Raquel Olmedo. Pese a toda la controversia, la artista extranjera se ha tomado con calma la situación y en su reciente encuentro con reporteros de TV Azteca habló abiertamente sobre sus preferencias.

Yo en realidad nunca me importo, a mí ya me han casado con todo el mundo, solo falta una que sí fue verdad, y de esa no dicen nada", expresó Denisse con una sonrisa.

Ante la duda de los reporteros por conocer la identidad de la persona a la que se refería De Kalafe, la artista respondió con gran humor: "Sara García… No, doña Sara García, fue la abuelita de todo México, es una broma". Y sobre su supuesta relación con la media hermana de Thalía, De Kalafe dijo que entre ellas nunca se dio el "clic".

Laura y yo no tenemos mucho que ver, porque no nos dio el clic, así se dice, no nos dio el clic, ni ella conmigo, ni yo con ella, no hubo match".

Denisse de Kalafe dijo que no hizo clic con Laura Zapata tras rumores de romance

Por otra parte, la intérprete reveló que, en su juventud, Roberto Carlos le robó el corazón. "Yo solo soy su amiga, como él fue el primer amor de mi vida. La pregunta de ustedes es si anduvimos y, ¿qué dije?, el primer amor de mi vida”, aseveró. Denisse explicó el motivo por el que ese amor no pudo llegar a concretarse.

No, no hubo… tema. 20, 30 años después, yo hice un disco de homenaje a él, que no pasó nada, está en Sony, pero no lo sacaron, entonces quedó así, pero fue el amor de mi vida en ese momento. A todas las mujeres (nos correspondió(, porque es un seductor, pero no especialmente a mí".

Cambiando de tema y en un tono más serio, la brasileña aprovechó las cámaras de VLA para enviar un mensaje de cariño y aliento para Yolanda, quien nuevamente ha estado delicada de salud. "Siempre la quise, siempre la querré, y tienes que salir, ¿dónde puedo mandarle un mensaje?… Tienes que salir de esto, eso es un producto de tu imaginación, mi querida Yolanda, tienes que sacar eso de tu cabecita, tú estás bien, y eres una chava maravillosa, la adoro".

Fuente: Tribuna y X @vengalaalegria