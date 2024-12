Luto en TV Azteca: Cáncer de mama mata a querida actriz y lloran su partida; ocultó su enfermedad

Comparta este artículo

Bogotá, Colombia.- Con la pérdida de una de las actrices de telenovela más queridas en la industria del espectáculo, un actor se despide con un conmovedor mensaje de su gran amiga y colega. Se trata del histrión Robinson Díaz, quien lamentó la triste partida de la actriz Sandra Reyes y le envió un último adiós. El fallecimiento de Reyes se confirmó este domingo 1 de diciembre a los 49 años de edad a causa de un cáncer de mama.

Sandra Reyes en 'Pedro el escamoso' (2001)

Como se recordará, Sandra fue reconocida por producciones colombianas como Rigo y Pedro El Escamoso, melodrama que se transmitió en TV Azteca, pues salió al aire por primera vez en 2001 y luego en 2024. En esta famosa telenovela, que alcanzó fama internacional, Reyes sufrió el mismo destino al que se enfrentaría en la realidad. Ahí dio vida a la 'Doctora Paula Dávila', quien también enfrentaba un diagnóstico de cáncer terminal en la ficción y terminó perdiendo la vida.

Sandra Reyes en 'Pedro el escamoso' (2024)

En la vida real, este mismo escenario ocurriría poco después, sin embargo, la actriz no sabía de su enfermedad al grabar la desgarradora escena en el 2023, en donde incluso se despide del personaje principal. Según informes, Reyes falleció en su casa en Colombia rodeada de sus seres queridos. De acuerdo a lo que se sabe, no quiso compartir su diagnóstico con nadie más que familiares y amigos muy cercanos.

El actor colombiano Robinson Díaz, quien trabajó con la actriz en varias producciones, rompió el silencio ante su inesperada muerte y le dedicó unas fuertes palabras. Ambos trabajaron juntos en Rigo y en La mujer del presidente, en donde hicieron una gran mancuerna. El histrión contó lo doloroso que fue enterarse de su muerte, ya que ambos se volvieron muy buenos amigos. "Estuvimos juntos en La mujer del presidente, ahí empezamos prácticamente nuestras carreras. Nos encontramos e hicimos una mancuerna maravillosa ella y yo, éramos la pareja de esa historia y nos entendimos muy bien", dijo.

Instagram @robinsondiazu

El histrión también señaló que era una mujer "con gran capacidad interpretativa", además de ser muy profesional y gozar de una "gran sensibilidad". "Cuando lloraba lo hacía con toda, con mucha fuerza y eso conmovía mucho. Era muy buena conversadora, cariñosa. Me entendí perfectamente con ella", declaró, señalando que siempre tuvo los mejores recuerdos de ella.

Finalmente, Robinson Díaz señaló que aunque sabía que no estaba muy bien de salud, no sabía que estaba tan enferma, pues la actriz fue muy reservada respecto a su diagnóstico debido a que tenía un hijo pequeño. "Supe hace unos meses que ella estaba delicada de salud, pero me dijeron que Sandra no quería que nadie la viera como estaba, se encontraba triste, especialmente porque deja un hijo pequeño", finalizó.

Fuente: Tribuna