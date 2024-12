¿Murió Yolanda Andrade? Tras extraña enfermedad, dan trágica noticia de la conductora de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- ¿Qué sucedió con la conductora de Televisa Yolanda Andrade? En medio de sus problemas de salud, mismos que han afectado sus capacidades motrices y el habla, se especuló mucho sobre la salud de la presentadora, quien recientemente alarmó a todos al aparecer visiblemente desmejorada. Tras abandonar México en busca de una respuesta, confirman estremecedora noticia en Imagen Televisión.

En el matutino de Imagen TV, Sale el Sol, mostraron una entrevista de la conductora de Montse & Joe, quien anunciaba que viajaría a Los Ángeles, California para someterse a estudios médicos en busca de un nuevo diagnóstico, ya que sigue sin conocer qué es lo que le sucede. Como se recordará, Yolanda ha estado al borde de la muerte en varias ocasiones desde 2023 luego de presentar un aneurisma cerebral.

Yolanda, quien ha causado polémica en el medio artístico por ventilar sus romances lésbicos con famosas actrices como Lorena Meritano y con su colega Montserrat Oliver (incluso dijo que se había casado con Verónica Castro en una ceremonia simbólica, lo cual la madre de Cristian Castro negó), señaló que había estado atravesando por una fuerte depresión debido a sus problemas de salud.

"Tengo un tema de salud muy peculiar. Después de aquí me iré a un hospital a Los Ángeles para hacerme un chequeo porque algo me sucedió en el cerebro que me causa problema de habla y motriz. Esto fue de repente, un día me sucedió... me afectó la luz, tuve sangrado, muchas cosas muy raras", compartió con un nudo en la garganta.

Y agregó que esto le provocó una fuerte depresión, ya que no logra conocer con certeza qué es lo que pasa: "Obviamente una gran depresión... que es otro tema de salud mental porque tu mente te dice una cosa y tu cuerpo no responde de un día para otro. Se me cayó el ojo, se me paralizó la cara. No podía moverme, bañarme, hablar", dijo con lágrimas en los ojos y con la voz entrecortada.

Andrade de igual forma reiteró que siempre puso su trabajo primero, pues este le ayudó a lidiar con sus circunstancias: "Aún así hacía programas que me motivaban en esos momentos... acabo de hacer unos que la verdad me troné", dijo, resaltando sus intenciones de hacer un reality show junto al polémico actor y empresario Roberto Palazuelos.

"Acabo de ver a Roberto Palazuelos ahora que fui a Cancún y lo quiero tanto, es un gran amigo mío entonces se me ocurrió y le digo 'oye Roberto hay que hacer un reality y el elenco lo hacemos tú, el hijo del Santo, el Julio, el Burro, Chaparro y yo, la única mujer'", mencionó. “Se encantó y nos dio mucho gusto. Esos son grandes amigos, sería algo divertido", finalizó.

