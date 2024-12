'Pepillo' Origel explota tras ser cuestionado por supuesto estado etílico: "¿Qué chin…?"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Como es bien sabido, el periodista Juan José Origel siempre fue muy allegado a la última diva del Cine de Oro Mexicano, motivo por el que cuando ella perdió la vida, el famoso estalló en furia puesto no fue requerido en el funeral que se le organizó en el Palacio de Bellas Artes, en la Ciudad de México (CDMX) el pasado fin de semana. Como algunos recordarán, el famoso fue captado despotricando contra las herederas de la estrella de El Amor de María Isabel.

Para empeorar la situación, algunos internautas se lanzaron en contra de ‘Pepillo’ puesto en el clip aparentaba un supuesto estado etílico; sin embargo, Juan José no se quiso quedar con el coraje atorado y decidió responder a quienes le levantaron injurias. Esto ocurrió a través de un video en su cuenta oficial de Instagram, donde aseguró que llevaba años sin tomar ningún tipo de bebida alcohólica y, aunque esto fuera así, a la gente no debía importarle lo que hiciera.

Internautas aseguran que 'Pepillo' Origel estaba borracho

Tanto fue el enojo de Origel que incluso utilizó palabras altisonantes para referirse a su audiencia: “A los que dicen que estoy tomando. En primer lugar, estoy enfermo del brazo, y tengo no sé cuánto tiempo sin tomar una gota de alcohol (…) Suponiendo que tomara, muy mi gusto si estuviera tomando. ¡Metiches!, ¡qué chin… les importa! Si estoy tomando o no estoy tomando o si estoy borracho o no estoy borracho”, exclamó el conductor de La Oreja.

Pese a que el presentador aseguró que no estaba obligado a darle ningún tipo de explicación a nadie, el famoso hizo especial énfasis en que, cuando grabó el clip, se encontraba 100 por ciento consciente: “Estoy en mis cinco sentidos y la verdad lo que estoy diciendo es lo que pasó, punto. Aparte sí estoy enfermo y estoy enfermo de un brazo”. Por último, ‘Pepillo’ evidenció su notable molestia con las Pinal.

Pepillo Origel explota contra quienes aseguraron que estaba ebrio

Según lo dicho por el conductor, Sylvia Pasquel habría omitido invitarlo al magno evento, pero no se negó a llamar a sus amigos y los más allegados en la vida de la actriz de ¡Qué Pobres Tan Ricos!: “No me invitaron a nada, a nada, ni modo, yo vi que Sylvia Pasquel invitó a sus amigos, les mandó las invitaciones a sus amigos, a mí no me mandó nada, pero claro, ya me lo imaginaba”, sentenció el conductor.

