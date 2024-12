¿Perderá el pulmón? Tras hospitalización, actriz de TV Azteca filtra triste noticia de Dulce

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que se informara la hospitalización de emergencia de la reconocida cantante y también actriz, Dulce, recientemente la exactriz de TV Azteca y también intérprete, María Conchita Alonso, acaba de brindar una entrevista a varios medios de comunicación, filtrando una triste noticia con respecto al hecho de que no ha podido saber nada de ella, ¿acaso perderá un pulmón como se ha especulado?

La salud de la cantante mexicana, ha puesto en vilo al medio artístico y sus seguidores, luego de informarse que la artista de 69 años fue hospitalizada de emergencia y tuvo que posponer sus próximos shows. Mientras el programa Hoy informó que la intérprete de Lobo y Heridas enfrenta un cuadro de neumonía y tendrá que ser intervenida quirúrgicamente, su colega y amiga María Conchita Alonso se pronunció sobre esta delicada situación.

La intérprete de temas como Noche de Copas, explicó que ya ha tratado de ponerse en contacto con quien ha sido además de una gran colega, una buena amiga, y por ello le ha enviado mensajes, pero que lamentablemente, parece que no puede hablar, pues apenas y le envió un emoji de respuesta: "Yo le escribí cuando me enteré justo, anoche, y le mandé un mensajito, y bueno, su respuesta fue únicamente (hace seña del pulgar para arriba), parece que no la dejan hablar, no sé, pero espero que pase pronto, que pase ella unas lindas Navidades".

De la misma manera, la artista nacionalizada venezolana que fue captada en el aeropuerto de la Ciudad de México, subrayó que ya hizo por la intérprete de Dama de Hierro lo que puede por ahora: "Demostré mi preocupación, mi interés que estoy para ella, y lo único que me mandó fue el dedito de bien". Por otra parte, María Conchita contó cómo se encuentra de salud, luego de que se le retiraran biopolímeros de los glúteos: "Bueno, sigo en recuperación, me quedé más días, porque justo ayer me fui a hacer la resonancia, para ver cómo estás, ¿no?, pero ya con muchas ganas de poder hacer este ejercicio".

Llevo ya casi un año con esto, sin poder hacer, lo único que puedo hacer es caminar, no me dejan hacer ningún tipo de ejercicio, pero espero, ya que después de que vea la nueva resonancia, la última estuvo bien, muy bien, y espero que ésta esté igual", añadió.

Por último, la también modelo y exreina de belleza reveló que celebrará las fiestas decembrinas en un lugar muy particular, pues no lo hará al lado de amigos y familiares, como suele ser en este tipo de festividades, sino que se va a ir a un lugar para purificarse en cuerpo y alma, y así comenzar un 2025 con todas las energías alineadas de manera positiva: "Yo voy a pasar la Navidad y el Año Nuevo en un centro de desintoxicación mental, espiritual y corporal".

Fuente: Tribuna del Yaqui