Se hundió en vicio: Tras cáncer y retiro de Televisa, exactriz de TV Azteca vuelve a 'Ventaneando'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa protagonista de telenovelas, quien saltó a la fama con TV Azteca y que además trabajó en Televisa retirándose hace 20 años, dejó impactado al público debido a que la tarde de este martes 3 de diciembre reapareció en el programa Ventaneando. Se trata de la uruguaya Bárbara Mori, quien hace dos décadas abandonó la televisión para triunfar en el cine y luego en plataformas digitales.

La exesposa de Sergio Mayer comenzó su carrera en México con el Canal Azteca Uno, siendo parte de exitosos melodramas como Tric-Trac, Al norte del corazón, Mirada de mujer, Azul tequila y Súbete a mi moto. Pero luego fue vetada por irse a San Ángel para protagonizar la icónica novela Rubí, donde dio vida a la malvada e interesada 'Rubí Pérez'. Después de ello la intérprete extranjera ha preferido alejarse de los melodramas.

Sin embargo, Mori hace apariciones en la televisión a través de entrevistas y este martes fue el turno de Ventaneando. La actriz de 46 años se sinceró con reporteros de Azteca sobre su faceta como abuela de la pequeña Mila, hija de su unigénito Sergio Mayer Mori y Natália Subtil, además de que habló de las recientes diferencias que han surgido entre la expareja por el cuidado de la menor.

La uruguaya salió en defensa de su descendiente, y recalcó que más allá de lo que puedan decir sobre Sergio, ella lo conoce a la perfección. "Yo no tengo que defenderlo, yo sé quién es". Y al escuchar la pregunta respecto a que si prefería no opinar sobre las diferencias entre los padres de su nieta, Bárbara manifestó: "Es correcto (prefiero no meterme) en eso". Por otro lado, dijo que es consciente del tiempo gracias a su hijo y nieta:

Justo con los hijos y los nietos, uno se da cuenta de cómo pasa el tiempo, ¿no?", respondió la estrella de cine.

Al ser cuestionada sobre si le disgusta ser incluida en dicha categoría, la ex de Sergio Mayer Bretón contestó: "No me molesta, a estas alturas hay pocas cosas que me molestan". Ante el comentario de alguno de los reporteros con respecto al dicho que asegura que los abuelos malcrían, Morí respondió que ella es una abuela sumamente consentidora: "¿Eso dicen?… Sí, la verdad que sí".

Por otra parte, Bárbara Mori reaccionó a la noticia sobre el regreso de Angélica Rivera a la pantalla chica con un nuevo remake de la telenovela Mirada de mujer, proyecto en el que participó en la década de los 90. "No sabía, ¡qué bien!, felicidades… No lo sé, si tengo tiempo, tal vez (la veré)", remató.

Tribuna y X @ventaneandouno