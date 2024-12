¿Tiene cáncer? Familiar de Dulce da inesperada noticia en 'Hoy' y confirma que está delicada

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En los últimos días el nombre de Dulce ha aparecido en todos los titulares de la prensa debido a que se reportó que había sido hospitalizada de emergencia debido a un serio problema de salud. Luego de múltiples rumores entorno a esta situación y que se especulara que estaba al borde de la muerte, ahora su yerno decidió romper el silencio y aclaró todo en una entrevista exclusiva con el programa Hoy.

Como se recordará, apenas en abril de este año la también actriz de Televisa fue operada para extraerle un tumor que se encontraba en el riñón, y pese a lo delicado de la situación, pudo salir adelante. Sin embargo, los nuevos rumores apuntaban a que podría haberle regresado el cáncer, por lo que su yerno Moisés González decidió aclarar la información sobre la salud de la famosa, y reveló que Dulce será sometida a una cirugía de urgencia.

La cantante Dulce se encuentra delicada de salud

En una llamada telefónica con el matutino de Las Estrellas, el yerno de la intérprete descartó que el cáncer haya regresado: "Se ha especulado que tiene una metástasis que se descontroló a raíz de su diagnóstico anterior, lo cual es totalmente falso. La señora no tiene cáncer, gracias a Dios", recalcó Moisés. Y para no dejar lugar a ninguna especulación en este sentido, el hijo político de la artista de 69 años contó que Dulce ya fue sometida a una biopsia.

No se encontró ningún tipo de célula maligna, lo cual queda totalmente descartado, igual no tiene su pulmón colapsado".

Sin embargo, resaltó que la salud de Dulce en estos momentos corre peligro: "Lo único es que tiene un estado de salud delicado, más no grave”, aseveró. Sobre el verdadero padecimiento que tiene la cantante mexicana, González explicó: "Es debido a una neumonía que se complicó y bueno, ahora tiene algo que el doctor nos ha dicho que se llama empiema pleural, y es algo que se tiene que operar de urgencia, porque no se puede seguir esperando a que esto siga creciendo".

Finalmente, Moisés aclaró que la intérprete de Tu muñeca se está atendiendo en un hospital de alta tecnología de la Ciudad de México con un experto en su rama, por lo que su familia está tranquila. No obstante, reconoció que la cirugía es riesgosa. "No es una operación sencilla, es una operación que tiene muchas aristas que pueden ser de riesgo, pero la enorme ventaja es que ella es una mujer muy fuerte, muy sana y el pronóstico es muy positivo, aunque no dejamos de estar preocupados", concluyó.

Fuente: Tribuna