Tras sufrir la muerte de su hermana, Thalía paraliza a sus fans con inesperada noticia

Ciudad de México.- Este mes de noviembre, el mundo de la farándula sufrió diversas pérdidas, por un lado, México sufrió la pérdida de Silvia Pinal, quien era vista como la última gran diva del cine de oro mexicano, por el otro Thalía atravesó el fallecimiento de su hermana Ernestina Sodi, esta situación provocó que la cantante, por primera vez, abriera su corazón con sus seguidores y grabara un video en el que cuenta cómo ha estado sobrellevando su duelo.

En el clip, que dura cerca de 12 minutos, Thalía cuenta que han días duros, aún así aprovechó para agradecerle a sus fans por no dejarla caer y enviarle mensajes de apoyo: “Gracias a todos los que no me han soltado estas semanas. Gracias por siempre estar aquí para mí, por sus palabras de aliento ¡por inyectarme fuerza para salir adelante! Con este amor y cuidado me estoy sintiendo mucho mejor y agradecida por tenerlos”.

Thalía habla sobre cómo ha sido la pérdida de su hermana, Ernestina Sodi

A unos días de que Thalía compartió este mensaje, todo parece indicar que la vida decidió sorprender a la famosa exintegrante de Timbiriche, puesto fue galardonada por la revista especializada en música de los Billboard, donde colocaron a Marimar como la canción número 1 del de un melodrama en Estados Unidos y en el resto de Latinoamérica, debido a ello, la esposa de Tommy Mottola celebró a lo grande.

La noticia por este logro fue compartida por la propia Thalía a través de su cuenta oficial de Instagram, donde mostró una fotografía de ella, hace 30 años, con su ‘look’ de sirena: “Muchas gracias Billboard por escoger a 'Marimar' como la canción Top #1 del ranking ‘The 100 Best Telenovela Theme Songs’, de Estados Unidos y Latinoamérica. Gracias a mi público amado, que siempre hace que la ‘Costeñita’ se viralice con el tema ‘Marimar, auch!’. Gracias por siempre revivir esta etapa de mi vida que me ha dejado tanto. Los amo con todo mi corazón”.

Thalía es condecorada por los Billboard

Si bien, desde hace varios años, Thalía ya no ha atravesado los pasillos de Televisa, esto no significa que algunas estrellas de la empresa la hayan olvidado, puesto la famosa primera actriz, Ana Martin se tomó el tiempo de pasar a felicitar a la cantante de Arrasando, mientras que algunos fans cuestionaron que Billboard le haya asignado el mencionado galardón a la famosa, puesto hubo quienes consideraron que se trataba de un regalo otorgado por el propio Tommy Mottola a su esposa (ya que él es un gigante en el mundo de la música).

