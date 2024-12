Abogado de Luis Miguel lo confirma: Les robaron 2.5 millones de pesos en Veracruz

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El miércoles 4 de diciembre, Luis Miguel ofreció un concierto en el Estadio Beto Ávila de Veracruz, como parte de su Tour 2024. Sin embargo, en redes sociales circuló una noticia que daba cuenta de un robo al equipo del cantante. Según se podía leer, el camión que transportaba parte del escenario fue asaltado mientras se dirigía hacia el lugar del concierto. Poco tiempo después, el Gobierno de Veracruz desmintió que esto hubiera ocurrido. "¡No te dejes engañar!", escribió en un comunicado.

Javier Acosta, encargado legal de Luis Miguel, confirmó en el programa Chismorreo que, en efecto, el robo ocurrió. Según Acosta, el camión con el equipo fue interceptado por hombres armados en la madrugada, en el municipio de La Antigua, Veracruz. Los asaltantes despojaron al conductor del vehículo, llevándose tanto el camión como el equipo que iba a ser utilizado en el show. Aseguró que valor de los artículos extraídos oscilaba en los 2.5 millones de pesos, aunque sin tomar en cuenta el vehículo y el remolque.

Mientras este desafortunado suceso se resuelve, 'El Sol de México' sigue su gira musical por todo México. Para el siguiente 6 de diciembre su destino es León, en Guanajuato. Para deleitar a los fans de éxitos como Será que no me amas, Suave, Culpable o no y Hasta que me olvides, se presentará en el estadio Sergio León Chávez. Se espera que asistan al menos 19 mil personas, entre ellas, 10 mil leoneses que no pudieron asistir en la fecha anterior, debido a que se canceló.

Luis Miguel ofrecerá un nuevo setlist, que incluirá 1 hora y 45 minutos de canciones, junto a nuevos popurris. Las puertas del recinto se abrirán a las 18:00 horas y el show dará inicio a más tardar a las 22:00 horas. Para garantizar la seguridad del evento, éste contará con la asistencia de al menos 150 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana más personal de Protección Civil, Tránsito Municipal.

Recordemos que el artista había prometido un concierto el pasado 31 de octubre en León, sin embargo, se pospuso "por motivos de causa mayor y recomendación médica". Además, otras presentaciones se vieron afectadas por las mismas razones, tales como aquella programada para el 24 de Octubre en CDMX, 27 de Octubre en Pachuca, 28 de Octubre en CDMX y 29 de Octubre en Querétaro.

