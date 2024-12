Adiós a una estrella: Enfermedad mata a querido actor de novelas y causa de muerte deja sin palabras

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este jueves 5 de diciembre, el mundo de la farándula se viste de luto luego de confirmarse el deceso de un querido actor, quien apareció en una de las películas más famosas de los 2000. Se trata de Scott L. Schwartz, quien actuó en cine, teatro y televisión, incluso en telenovelas. El histrión fue más conocido por protagonizar las cintas Ocean’s Eleven de 2001, Ocean’s Twelve de 2004 y Ocean’s Thirteen de 2007 junto a Brad Pitt, George Clooney, Matt Damon, Andy Garcia y Julia Roberts.

En el filme, Scott interpretó a 'Bruiser', un hombre fornido que ayuda al elenco de estelares en su camino. Schwartz nació el 19 de marzo de 1959, se dedicó a los deportes desde la secundaria y luego de salir de la universidad debutó en la lucha libre profesional. En 2006, se retiró definitivamente pues aseguró que la actuación superó su pasión por este deporte. Según lo que se sabe, el actor sufría de una enfermedad contra la que luchó en los últimos años. Finalmente, falleció en su casa de Covington, Luisiana a causa de una insuficiencia cardíaca congestiva a los 65 años de edad.

Scott L. Schwartz (QEPD)

Una vez que se anunció su fallecimiento, estrellas del espectáculo lamentaron su partida y escribieron despedidas en redes sociales. Uno de ellos fue el actor Rick Zahn, quien lo describió como un "querido amigo" y un "buen hombre". ·Scott ha luchado contra la enfermedad en los últimos años, pero con (su esposa) Misty a su lado, Scott hizo la transición pacíficamente. Se acabaron los problemas" (...) "Scott era uno de los hombres más raros que vi. Pero no fue solo porque era alto, sino por su corazón. Vivía con pasión", escribió.

Por su parte, el actor George Clooney también le dedicó un último adiós: "Me entristece enterarme del fallecimiento de Scott. Hemos hecho tres películas juntos y nunca me habían tocado con tanta gentileza", dijo. El actor no solo participó en la saga de películas protagonizadas por Clooney, sino también en cintas como The Pizza Joint de 2021, Starsky & Hutch de 2004, Spider-Man de 2002, The Scorpion King de 2002 y Meet Wally Sparks de 1997.

Scott L. Schwartz (QEPD) y Clooney

En cuanto a televisión, apareció en programas, telenovelas y talk shows como Star Trek: Deep Space Nine, Nash Bridge, Angel, The Young and the Restless, The Mentalist, Jimmy Kimmel Live! y The Tonight Show con Jay Leno. A Schwartz le sobreviven su esposa Misty y sus hijos, Angela y Adam. Descanse en paz.

Fuente: Tribuna