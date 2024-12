Al borde de la muerte: Actriz de Televisa llora en 'Hoy' al dar dura noticia tras cirugía

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haber estado al borde de la muerte, y vivir una terrible angustia por su delicada cirugía, la reconocida actriz de Televisa y comediante, Violeta Isfel, recientemente se presentó ante los foros del programa Hoy, y sin pelos en la lengua habló de sus complicados momentos, dando una dura noticia que la hizo romper en llanto en plena transmisión en vivo, agradeciendo poder estar en este mundo.

Isfel, que se inmortalizó y se ganó el cariño de millones con su personaje de 'Antonella' en Atrévete a Soñar, hace unos cuantos meses confesó que pensó que perdería la vida tras serle detectado un mioma en el útero, por el que tuvo que ser sometida a una cirugía para extirparle la matriz y verificar que no hubiera presencia de cáncer: "Me fui a hacer cirugía incluso despidiéndome, porque no sabía qué podía pasar, es una cirugía de alto riesgo, bañé a mis gatos, abracé a mis gatos, los besé, les dejé comida, la arena… besuqueé a mi esposo por todos lados, a mi hijo lo abracé, todo".

Ahora, a casi seis meses de este complicado momento, Violeta se presentó en la pista de baile del matutino de la empresa San Ángel, como invitada a Las Estrellas Bailan en Hoy, y tras su presentación al lado de Jorge Anzaldo, no pudo evitar romper en llanto y confesar lo duro que fue para ella atravesar por estos momentos de suma angustia en las que en verdad pensó que iba a perder la vida en cualquier momento.

Violeta, cuando Andrea Legarreta le cuestionó porque estaba casi al borde del llanto tan conmovida, no pudo contener las lágrimas al momento de destacar lo mucho que le alegra el poder estar viva, después de que cayó en depresión y sentir que estuvo a nada de perder la vida: "Me conmuevo porque este programa hizo mucho por mi, salí de una depresión muy grande, salí de una cirugía muy complicado hace pocos meses y es la primera vez que bailo a este nivel desde esta prueba tan grande".

Finalmente, agradeció a Andrea Rodríguez Doria el que la invitara, destacó la importancia de experimentar la generosidad de todos y sobre todo de Dios, confesando que estos momentos son más significativos en su vida de lo que se pueda creer: "Ha sido muy generoso conmigo, y la producción, y la invitación, que te digo, poder estar en esta pista otra vez, significa mucho para mi, gracias por tener siempre las puertas abiertas para mi".

Fuente: Tribuna del Yaqui