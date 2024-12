Belinda lanza indirecta tras rumores de triángulo amoroso con Gabito Ballesteros y Kenia Os

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Para nadie es un secreto que la vida amorosa de Belinda ha mantenido a los medios al vilo del cañón, dado a que luego de su ruptura con el sonorense, Christian Nodal, la famosa no ha dado señales de haber vuelto a incursionar en el romance, más allá de tener citas con algunas personalidades, como es el heredero de Palacio de Hierro, Gonzalo Hevia Bailléres, quien pertenece a la cuarta familia más acaudalada del país.

Pese a lo antes dicho, Belinda no ha dado señales de haber comenzado una relación seria con nadie y es bajo este contexto que diversos medios de comunicación descubrieron que la cantante de Bella Traición podría estar iniciando un romance con Gabito Ballesteros, lo cual si bien no estaría mal, lo cierto es que el intérprete de corridos tumbados bélicos (y también sonorense) tiene su propia historia con Kenia Os, con quien la exestrella infantil se ha visto muy unida últimamente.

Esta situación ha desatado los rumores sobre un supuesto triángulo amoroso entre los famosos, al grado en el que la rubia ha llegado a ser comparada con Ángela Aguilar por ser la tercera en discordia en una relación. Si bien, muchos internautas se han esforzado por descubrir alguna especie de descontento entre ambas famosas, la realidad es que su amistad parece ser mucho más fuerte que nunca, hecho que quedó en claro luego de una publicación de Belinda en su cuenta oficial de Instagram.

Resulta ser que el vinculo entre ambas no llegó a su fin luego de que terminaron su colaboración con el tema Jackpot, puesto en días recientes se habrían visto, cosa que la actriz de Bienvenidos al Edén documentó a través de sus historias en la mencionada red social, donde se puede ver que ambas se están sosteniendo la mano: “Siempre juntas”, se podía leer en la publicación temporal; pero Belinda no fue la única en presumir su amistad.

Belinda presume amistad con Kenia Os

Créditos: Instagram @belipop

Por su parte, Kenia Os presumió una fotografía de una lámpara con forma de osito dorado (valuado en más de 11 mil pesos). Se estima que el tierno objeto sería un regalo de Belinda, sobretodo por las palabras que la cantante añadió a su publicación temporal: “Por más amigas así, te amo mucho B”, declaró la también empresaria, dejando en claro así que la relación entre las dos es más fuerte que nunca.

Kenia Os presume regalo de Belinda

Créditos: Instagram @keniaos

