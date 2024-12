Desgarrador: Filtran las últimas palabras de Frida Sofía a Silvia Pinal antes de su muerte

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A varios días dela muerte de Silvia Pinal y que se comenzaran diversos rumores sobre sus últimos momentos en este mundo, recientemente han filtrado las últimas palabras que escuchó por parte de su tan polémica nieta, la joven Frida Sofía, poco antes de su deceso, pudiendo hablarle por teléfono al no alcanzar poder llegar a la Ciudad de México para tomar su mano en sus últimos momentos, como Stephanie Salas.

El pasado jueves 28 de noviembre, desgraciadamente se informó que la primera actriz de Televisa y conocida 'Última Diva del Cine de Oro', había perdido la vida tras una semana hospitalizada. Desde que se informó que estaba internada en el nosocomio se temió lo peor, pero sus hijos, como Sylvia Pasquel, aseguraron que pronto estaría de regreso en casa, sin embargo, esto se puso en duda y se comenzó a circular noticias de su muerte cuando comenzaron a llegar familiares al hospital para despedirse.

Lamentablemente, la hija de Alejandra Guzmán no pudo dejar Estados Unidos y llegar a despedirse de su abuela físicamente, pero ella misma a través de su cuenta de Instagram, declaró que sí pudo hablar por teléfono y le pudo decir cuanto la amaba, señalando que era de las cosas que siempre va a agradecer: "Hoy más que nunca me doy cuenta que la vida es frágil. Hoy más que nunca le agradezco al universo, a Dios, a la luz que está mucho más allá de toda la abundancia que me da, en cuanto a momentos que valen, pero que más bien no tienen precio".

Ante esto, se dijo que el verdadero motivo por el que la intérprete de Ándale no estuvo, es porque no quería desviar la atención del deceso de su amada abuela o los temas con la intérprete de Mala Hierba: "Ella no consideró venir al homenaje porque no quiso que se convirtiera en un show, en una distracción de su despedida. Además, Frida dice que ahora podrán tener doña Silvia y ella una mejor relación espiritual, porque su abuela ya es libre". Sin embargo, eso fue lo que precisamente pasó.

El amigo de la familia, Iván Cochegrus, declaró que sí hubo reconciliación entre madre e hija, agregando que además de todo, Frida causó mucha emoción con el precioso y desgarrador mensaje que le dijo, ya que afirma que lo último que le externó fue un "Abu, no tengas miedo. Ya vete. Vete en paz. No tengas miedo... Allá te están esperando". Lo que coincide con el hecho de que la joven externó que en su opinión al fin se reencontrara con su hija, Viridiana Alatriste.

Pero, contrario a lo que dice Iván, una fuente a TV Notas declaró que la realidad es que Frida solamente habló con su abuela y se despidió de ella y su contacto con 'La Guzmán' fue solo por el pésame y una tregua en medio de este gran dolor, pero que aún no existe una reconciliación: "Sobre Frida Sofía, sí, efectivamente, como lo dijo Alejandra, pudo despedirse de su abuela. Sin embargo, esto no fue precisamente una reconciliación".

Fuente: Tribuna del Yaqui