Eleazar Gómez demandará revista tras sacarlo del clóset; exhibirían VIDEOS con chicas trans

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Todo parece indicar que el polémico actor, Eleazar Gómez, se encuentra en un gran dilema, puesto a que se dice que aunque él quiere demandar a revista de espectáculos por haber asegurado que lo despidieron por alcohólico y haberlo sacado del clóset, podría no interponerla. Al parecer la editorial tendría en su poder varios videos comprometedores, en los que aparece entrando a hotel con chicas trans, que amenazarían con exhibir si hace algo en su contra.

En la edición de TV Notas del pasado martes 3 de diciembre, se dijo que Gómez e Ian García fueron despedidos del show para mujeres, Bandidos Experience, por sumirse en las adicciones a las drogas y el alcohol: "No supieron controlar sus ganas de enfiestarse. Ambos nos decepcionaron. Creíamos que eran personas profesionales y no es así. Mis compañeros dicen que supuestamente toman alcohol sin medida y que, al parecer, no controlan sus adicciones". Pero eso no fue todo, pues han mencionado que el actor y el exintegrante de los Wapayasos, podrían tener una relación sentimental.

Ante esto, el exactor de Televisa lanzó un comunicado mediante su cuenta de Instagram, en el que aseguró que la revista está difamándolo y que es una completa mentira el que se encuentre despedido de dicho proyecto, además de que piensa interponer una demanda por esto: "Toda la información que está en esta revista acerca de mi persona, es completamente falsa, y pienso tomar acción legal ante esta nueva difamación".

El histrión de melodramas como La Mexicana y El Güero, declaró que solo están buscando la manera de dañar su imagen, y aunque no sabe el motivo, pide a sus seguidores que no crean lo que dicen, y agradece a quienes entienden que no es nada más que una noticia falsa: "Es otro intento por volver a ensuciar mi nombre, por volver a ensuciar mi imagen, y nada, a ustedes les agradezco siempre su apoyo, les agradezco muchísimo que no crean estas notas falsas".

Pero, tal parece que TV Notas ha tomado medidas para evitar verse en una batalla legal, pues a través de la cuenta de X, antes conocido como Twitter, de la experta en espectáculos, La Comadrita, se ha dicho que estos lo amenazaron con exponer videos comprometedores que confirmaría su verdadera orientación si avanza con la demanda: "Alguien está vendiendo (y muy caros) a esa misma revista unos vídeos comprometedores de Eleazar entrando y saliendo de un hotel con tres chicas trans. ¿Será que se anima a tomar acciones en contra de la revista o súplica para que la revista no compre esos vídeos?".

Fuente: Tribuna del Yaqui