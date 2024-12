Exactriz de Televisa estalla con reporteros de 'VLA' por 'faltarle' al respeto en entrevista

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida exactriz de Televisa de melodramas, Ana Serradilla, recientemente abrió su corazón con respecto al hecho de que no ha podido convertirse en madre, sin embargo, cuando en TV Azteca quisieron retomar el tema, la famosa no pudo evitar estallar contra reporteros de Venga la Alegría, y otros medios de comunicación, por hacerle sentir que le faltaron al respeto en entrevista.

Serradilla, que debutó en el Ajusco y se hizo de un nombre con melodramas como Lo Que Callamos Las Mujeres, Mirada de Mujer, El Regreso y Las Juanas, y que se integró a Televisa con La Viuda Negra, recientemente impactó al abrirse con Ingrid Coronado con un tema muy personal que jamás había tocado: porqué no puede tener hijos. Ante esto, señala que pese a que no ha podido ser madre, su relación cercana con los hijos de su esposo, Raúl Martínez Ostos, le permite vivir esa felicidad de cierto modo.

Pero, pese a que se abrió con la presentadora de Sale el Sol, declaró que por temas de salud no puede tener descendientes, cuando la prensa de TV Azteca y de otros medios de comunicación, como Imagen TV, visiblemente molesta pidió que no se le cuestionara, pues no quiere ser un chisme más: "No quiero hablar de temas personales… Te lo agradezco muchísimo, de verdad, muchas gracias Es que sí, no, es que de pronto uno habla de cosas, pero hablé en un podcast porque hablas de ciertas cosas, pero no es como para hacer chisme de eso, creo que es un tema superdelicado".

Tras esto, recalcó a los reporteros del matutino producido por Maru Silva, destacó que era un tema que para ella era muy delicado y deberían de tratarlo con el respeto que se merece, afirmando que solamente le estaban causando más dolor a esa herida por la manera en que lo quieren abordar: "Y hay temas que merecen cierto respeto, que no son para 'ay, a ver ahora fíjate, ¿y cómo?, le estás echando sal a la herida', pues no, cuando hablas, hablas en un contexto, en un lugar para que tenga cierto cometido, no para ser la comidilla en el programa de turno de chismes".

Finalmente, declaró que ella con ciertas personas del medio y en ciertos momentos puede hablar de temas complicados como este, y compartir con sus seguidores esa parte de su vida que no sabe, pero que de esa manera no, pues luego cambiaban todo a conveniencia: "Con todo el amor del mundo uno les cuenta, pero si lo hacen de la manera respetuosa que debería ser, entonces ustedes saben que yo les cuento todo, siempre y cuando lo manejen de forma respetuosa, pero luego cambian encabezados, se van al chisme, y así es imposible".

Fuente: Tribuna del Yaqui