Exasistente de Silvia Pinal es captada llevándose lo más preciado de la actriz ¿Qué es?

Comparta este artículo

Ciudad de México. - Aunque es bien sabido que los hijos de doña Silvia Pinal decidieron esperar algunos meses para abrir el testamento de la icónica actriz, Efigenia Ramos, quien fue su asistente personal durante 35 años, comenzó a dar pasos hacia una nueva etapa en su vida. Recientemente, Efigenia fue captada al salir de la residencia de la Diva del Cine de Oro mexicano, llevando consigo el que considera su tesoro más preciado: ‘Cosita’, la perrita chihuahua de doña Silvia.

Enrique de la Rosa, exreportero de Chisme No Like, captó el momento en que Ramos abandonaba la casa con la mascota en brazos. Al ser cuestionada sobre el futuro de la perrita, Efigenia explicó que continuaría cuidándola, ya que ‘Cosita’ no estaba acostumbrada a estar con nadie más que con ella y con doña Silvia.

Es que ella no se va con nadie más que conmigo, por eso se me queda a mí. Se llama ‘Cosita’ y tiene 13 años y medio… No se va con nadie, ni con sus hijas”, detalló Ramos. También recordó cómo la perrita solía dormir junto a doña Silvia y sus peculiares hábitos alimenticios: “No come croquetas, nunca quiso, solo come pollito o bistec”.

Ramos mencionó que actualmente está realizando los trámites necesarios para la entrega de la casa y que una vez concluida esta etapa, regresará a su hogar para enfocarse en su salud. La misa en honor a doña Silvia Pinal, aclaró, será un evento privado y exclusivo para la familia.

Para quien no lo sepa, Efigenia Ramos estuvo al lado de Silvia Pinal hasta su último suspiro y ahora planea retirarse para cuidar su salud, después de una vida en la que dedicó todo su esfuerzo a la actriz. Durante una emotiva entrevista, Efigenia reveló que padece cuatro aneurismas cerebrales, motivo por el cual ha decidido descansar: “Yo me voy a mi casa, este ambiente no es el mío... voy a extrañarlos”.

Ramos describió su relación con Pinal como “una conexión de madre e hija”. “Ella siempre se preocupaba por mí, me conocía tan bien que, al ver mi cara, me decía: ‘¿Y ahora qué le pasa, Efi?’. Era una gran amiga”, compartió.

El vínculo entre Silvia Pinal y Efigenia Ramos nació en la Cámara de Diputados, donde Efigenia trabajaba. “Desde entonces se acercaron, le empezó a hacer algunas cosas y finalmente acabó siendo su asistente personal”, relató Rosario Murrieta en el programa Ventaneando. A lo largo de los años, ambas mantuvieron un trato de respeto mutuo y confianza absoluta.

Aunque los detalles del testamento de Silvia Pinal no se han revelado, se rumora que Efigenia Ramos podría estar incluida, lo que demostraría el aprecio y gratitud que la actriz le tenía por su lealtad inquebrantable.

‘Cosita’, quien acompañó a doña Silvia en incontables momentos y viajes, se ha convertido en el último lazo que une a Ramos con la memoria de la diva. Ahora, en el retiro, Efigenia Ramos cuida de la perrita como un homenaje viviente a los años que compartieron.

Las abrazo a todas las personas que, como yo, atraviesan momentos difíciles tras perder a alguien querido. Silvia Pinal fue para mí una madre y siempre vivirá en mi corazón”, concluyó Ramos, dejando en claro que su lealtad y amor por la actriz seguirán siendo parte de su historia personal.

Fuente: Tribuna