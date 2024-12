Fernanda Castillo habla de su parecido con Silvia Pinal; aseguran que es su hija perdida

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Cada vez que Silvia Pinal se convertía en tendencia en redes sociales (cosa que ocurría prácticamente cada semana), no faltaba quien colocara alguna fotografía de la actriz de Teresa, Fernanda Castillo, ¿la razón? La histrionista es extremadamente parecida a la última diva del cine de oro mexicano, cuando ésta era muy joven. Incluso, algunas personas llegaban a señalar que la joven actriz era la hija perdida de la madre de Sylvia Pasquel.

Y es que, para el público era inconcebible, cómo era posible que las verdaderas herederas de la conductora de Mujer, Casos de la Vida Real no se parecieran tanto a su madre, a diferencia de Fernanda, quien de hecho, también es originaria de Sonora, tal y como lo fue Silvia en vida. Como era de esperarse, cuando la actriz de María Isabel murió el pasado 28 de noviembre, la tendencia sobre el parecido entre ambas famosas volvió a tonarse en el tema de conversación.

Como era de esperarse, la prensa decidió no quedarse con la duda y acudieron directamente a Fernanda Castillo para cuestionarla sobre cuál era su postura al respecto, dado a que hasta el momento no había hablado del tema. Con cierta vergüenza, la actriz de Monarca respondió que, los señalamientos de que se parece a Silvia cuando eran joven, no son nuevos, de hecho es un estigma con el que ha venido cargando desde que era pequeña.

Por otro lado, Fernanda mencionó que, cuando la gente comenzó a publicar fotografías sobre su parecido con Silvia Pinal, su propio hijo se sintió confundido, puesto afirmó que la mujer de las imágenes era su madre, cosa que la actriz negó, aunque sí mostró que se sentía muy alagada por el tema, algo que afirmó, siempre sentiría con relación a las comparaciones que pueden llegar a surgir con la histrionista de Viridiana.

“Desde que soy muy niña me han hablado de este enorme parecido que es muy impresionante. Yo misma estaba viendo en el celular muchas fotos que salieron a la luz en las redes y mi hijo la vio y me dijo: ‘Eres tú’. Y yo decía: ‘No, no exactamente hijito’; pero bueno, ,siempre me alagara mucho y bueno, lo llevo como un gran honor.”

Por otro lado, Fernanda Castillo declaró, para el medio Venga la Alegría que, en caso de que vuelva a llegar la oportunidad de filmar una bioserie de Silvia Pinal, ella estaría feliz de darle vida de nuevo a la actriz: “Uy siempre me gustaría, si algún día llega la oportunidad me gustaría muchísimo”, declaró la artista. Cabe señalar que Televisa ya hizo su propia versión con Silvia, frente a ti; sin embargo, en aquel momento el papel protagónico se lo llevó Itatí Cantoral dado a que la actriz de El Señor de los Cielos tenía conflictos de agenda por trabajo.

Fuentes: Tribuna