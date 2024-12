Golpe a tu infancia: Eugenio Derbez podría no participar en 'Shrek 5'; esta sería la razón

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Eugenio Derbez es uno de los actores y comediantes más influyentes de México, esto gracias a que siempre ha procurado ser fiel a su propia creatividad, lo que lo ha ayudado a presentar propuestas frescas tanto en el cine como en la televisión. Un ejemplo de ello ocurrió hace ya casi 20 años con son trabajo en el doblaje de Shrek, una película creada por Dreamworks que criticaba por completo la premisa de los filmes de Disney en los que la princesa tenía que casarse con el príncipe apuesto y encantador.

Como muchos recordarán, el trabajo de Derbez fue único al dar vida al ‘Burro’, fiel amigo y compañero de ‘Shrek’; sin embargo, lo que realmente hizo que la cinta tuviera gran éxito de este lado de la frontera fue que Eugenio tuvo libertad creativa, por lo que podía incluir diversos chistes que eran familiares tanto para los mexicanos como para el resto de latinos, lo que hizo que su personaje se convirtiera en uno de los favoritos del público.

Hace varios meses (prácticamente después del estreno de El Gato Con Botas: El Último Deseo) se confirmó que Dreamworks desempolvó la historia de Shrek y optó por lanzar una quinta cinta de la historia del ogro, aunque por el momento la trama es un completo misterio, se esperaba que las voces que participaron en su momento en la franquicia regresaran, tal fue el caso de Eugenio Derbez, quien recientemente reveló que tal vez no podría hacerlo.

Según lo dicho por el comediante, durante una entrevista reciente con la creadora de contenido, Gaby Meza, en su programa Hablando de Cine Con, el padre de Vadhir, José Eduardo, Aitana y Aislinn Derbez reveló que ya se encuentra en charlas con Dreamworks para participar en Shrek, pero él habría puesto una condición para regresar y sería que, de nueva cuenta, le permitan adaptar el guion para la gente de México y el resto de Latinoamérica.

Si bien, esta idea no le molesta a la gente, la realidad es que las personas que están en Dreamworks no parecen muy contentas con este tema y es que, según lo dicho por Eugenio Derbez, los encargados del proyecto son personas distintas a quienes estaban cuando él participó en la franquicia: “Hay un dilema, estoy en pláticas con ellos… Ya no están los que me conocieron, los que sabían mi valor como latinoamericano”, externo. El actor dejó en claro que, en caso de que no aceptaran, él no participaría en la película.

“Hay un gran riesgo porque conozco a los gringos de que agarren y a la hora que yo diga que voy a adaptar la película me digan que no. Si me piden que lo diga como está escrito no lo voy a hacer. Estamos en pláticas y llevamos varias juntas porque hay un gran riesgo que no haga la nueva película de Shrek”, declaró el famoso.

Fuentes: Tribuna