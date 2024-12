Lucero pide que ya no le pregunten a su hija por ellos: “No es nuestra vocera”

Comparta este artículo

Ciudad de México. - La cantante Lucero alzó la voz para pedir respeto hacia su hija, Lucerito Mijares, debido a las preguntas que le realizan sobre temas personales y familiares, dejando de lado sus propios logros artísticos. En entrevista con el programa Sale el Sol, la llamada Novia de América expresó su descontento por la forma en que la prensa aborda a su hija, quien ha comenzado a forjar su carrera en la industria musical.

Ay, ya no le pregunten tanta barbaridad, que le pregunten de sus cosas, de su premio que ganó ese día, que no le pregunten de cosas personales de otros, o incluso mías, o de su papá, porque no es nuestra vocera”, declaró contundente la cantante. Te podría interesar Ángela Aguilar Lucerito Mijares protege a Ángela Aguilar del 'hate'; confiesa que la admira

Pero eso no es todo, pues Lucero destacó que Lucerito, a pesar de su corta edad, ya ha logrado importantes reconocimientos en el ámbito artístico, y lamentó que muchas veces las entrevistas no se enfoquen en destacar sus propios méritos. “A veces yo digo: ‘¡ay!, ¡ya no le pregunten!’ Mejor pregúntenle cosas de ella, de sus logros y de las cosas que está viviendo en este momento, que la verdad han sido bien bonitas”, añadió.

Lucero confesó que en ocasiones ha utilizado las redes sociales, especialmente Twitter (ahora conocida como X), para expresar su molestia. “Yo en Twitter luego me desahogo, y luego digo: ‘¡no le pregunten!’ [con voz enojada], pero ya que les digo: ‘¡no le pregunten!’ [en un tono más amable, me comprenden]”, explicó entre risas.

Por otro lado, la cantante de 55 años también compartió detalles sobre sus planes para las próximas celebraciones navideñas, que suelen incluir reuniones familiares y con amigos. Lucero admitió que, aunque no es amante de la cocina, disfruta contribuir con algunos platillos sencillos. “Yo siempre llevo algo que ya compré, o sea, yo llevo los chocolates o algo así, porque la cocinada no me gusta, pero realmente creo que nunca tuve el tiempo de aprender, siempre estuve en el merequetengue de estas cosas”, comentó entre bromas.

Finalmente, Lucero agradeció las oportunidades que tuvo en 2024, destacando los momentos especiales tanto en su vida personal como profesional. “Con mucha alegría, con mucho agradecimiento, fue un año de muchas cosas bonitas. Va a venir el año que viene el estreno de una película que hicimos, hay algunos proyectos por ahí, la gira con Mijares sigue, y eso lo agradezco mucho, al público también”, concluyó.

Lucerito Mijares, quien ha demostrado tener un gran talento musical, sigue cautivando a la audiencia con su carisma y voz. Sin embargo, la cantante hizo un llamado a que se respete su privacidad y se valore su trabajo como joven artista, un mensaje que también busca concienciar sobre la importancia de dar espacio a las nuevas generaciones en sus propios términos.

