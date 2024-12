Luto en Televisa: Cáncer terminal mata a exconductora de 'Hoy' y filtran su testamento

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado 2023 Televisa y el mundo del espectáculo mexicano se vistió de luto debido al fallecimiento de la reconocida conductora Talina Fernández, quien trabajó más de cinco décadas en esta televisora e incluso formó parte del programa Hoy; como se recordará, la famosa falleció por cáncer terminal en la sangre. Aunque ya ha pasado más de un año desde el fallecimiento de la periodista, su testamento sigue estancado y ahora su hijo Jorge Levy compartió detalles al respecto.

El exproductor de Videocine platicó en exclusiva con reporteros del programa De Primera Mano, contando los impedimentos que tienen todos los herederos de la 'Dama del Buen Decir', además de que habló de la dura lucha personal que enfrenta. Coco Levy se sinceró y reconoció que no ha sido nada fácil enfrentarse a la muerte de su madre, su hermanastro y su hermano Coco Levy en un corto lapso de tiempo.

Son cosas que llegaron a mi vida de repente y no fue lo duro, sino lo tupido, murieron todas las partes de mi generación y para arriba de mi familia".

Levy señaló que pese a tener el amor de su novia, , a veces se siente en completa soledad: "Me quedé solo, me quedé solo, tengo una pareja que es maravillosa pero ella tiene una casa, unas hijas, pero sí me siento solo". Además explicó que sobreponerse de la partida de Pato no ha sido un proceso sencillo: "Me siento que se me fueron con mi hermano Pato, parte de mi corazón, ha sido muy duro, pero hay que seguir, Dios nos dejó aquí por alguna razón".

Talina Fernández incluyó a sus hijos y nietos en su testamento

No obstante, aseguró que se siente motivado por salir adelante: "Cada vez hay días mejores". Y algo que tiene muy claro Jorge es que este fin de año no participará en ninguna celebración decembrina: "No tiene para mí ninguna importancia, en este momento si hay Navidad o fiesta, o viaje, no voy a participar en ese tipo de cosas, no estoy de humor, no me parece".

Así va el proceso del testamento de Talina Fernández

Al respecto del testamento de su madre, Levy explicó que no se ha podido proceder debido a que la muerte de Pato afectó el proceso, pues quienes heredarán su parte de la herencia son sus hijos, pero uno de ellos es menor de edad: "Sí afectó, porque Pato tiene un hijo menor de edad y hay que pasar un proceso judicial para ratificar el testamento de Pato... Ya estamos procediendo como tiene que ser".

Hay que aguantarnos", agregó.

"En todos los testamentos de mi mamá está Pato", reiteró. Finalmente, Coco declaró que la última voluntad de doña Talina y de su hermano Pato fue que él se quedara como albacea del testamento: "Yo no sé porqué pensaban que era gente decente y estoy en albacea de todo".

