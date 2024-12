Luto en Televisa: Hospitalizan a primera actriz y muere de neumonía; deja helados su último deseo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Sale a la luz un conmovedor video en el cual se revela uno de los últimos deseos de una primera actriz de Televisa, quien lamentablemente perdió la vida recientemente luego de varias complicaciones de salud. Se trata de doña Silvia Pinal, quien confesó en una entrevista que deseaba volver a la pantalla chica con uno de sus programas más famosos: Mujer, casos de la vida real.

'La Pinal' perdió la vida el pasado 28 de noviembre a los 93 años de edad a causa de una neumonía, la cual le provocó el colapso de sus pulmones. Inicialmente, la primera actriz ingresó al hospital por una infección en las vías urinarias. Aunque se mantuvo estable durante algunos días e incluso se programó su alta, esta nunca ocurrió. De un momento a otro su salud se agravó hasta que lamentablemente el daño que sufrió en los pulmones fue irreversible. La diva falleció rodeada de sus familiares en la CDMX.

Silvia Pinal en 'Mujer, casos de la vida real'

En Televisa ahora revelan cuál fue uno de sus últimos deseos antes de fallecer, mismo que lamentablemente no se cumplió. En el canal de YouTube de TlNovelas, revivieron una entrevista realizada a la diva hace ya varios años, en los que confesaba a la conductora Cynthia Urías que le hubiera gustado volver a la pantalla chica con uno de sus programas más reconocidos: Mujer, casos de la vida real, serie que condujo en el canal de Las Estrellas desde su estreno en 1985 hasta su último episodio en 2007.

La actriz se sinceró y confesó todo acerca de este polémico programa, que fue uno de los primeros en mostrar duros casos verdaderos que involucraban violencia, homosexualidad y aborto. "Los que no eran reales eran los que no nos importaba sacar. La gente sabía, cuando veía, sabía que eso había pasado. Hubo muchos casos que se resolvieron por el programa, que eso fue una alegría para todos nosotros", contó.

Silvia Pinal en 'Mujer, casos de la vida real'

Y agregó: "Nosotros estábamos trabajando y el trabajo nuestro era uno que se realizaba pero que no tenía esperanzas... y de pronto empieza a ser con esperanzas de ayudar, de alegrar, de revivir", dijo la diva en la plática. "Nosotros estábamos impresionados porque siendo casos reales eran muy duros, muy difíciles de realizar y muy difíciles de presentar y no ofender", relató. Urías luego le preguntó que si cuántas cartas llegaban, a lo que doña Silvia replicó: "Uff, cientos de cartas". Finalmente, Urías le preguntó si le gustaría volver con la controversial serie a la televisión, luego de ya varios años fuera del aire. Sin pensarlo dos veces, respondió: "Sí, cómo no... fácilmente".

Fuente: Tribuna