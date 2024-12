¿Televisa pagó la lujosa boda de Sofía Castro? Filtran íntimo detalle sobre hija de 'La Gaviota'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante años un secreto a voces que circuló en Televisa fue que esta empresa costeó la boda de la actriz Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto, presuntamente por un intercambio entre los ejecutivos y el gobierno de aquella época. Este fin de semana, las miradas de toda la prensa nuevamente se colocaron encima de la familia Rivera por una nueva boda, en este caso de Sofía Castro, hija mayor de 'La Gaviota'.

El enlace entre la joven actriz y el empresario Pablo Bernot provocó gran polémica en redes sociales, tras celebrarse durante el último fin de semana de noviembre en San Miguel de Allende, Guanajuato, y que trascendiera que habría costado 30 millones de pesos. Muchos especularon que fue Angélica quien pagó todo, mientras que otros señalaron que fue el padre de la novia, José Alberto 'El Güero' Castro, y otros dicen que la familia de Pablo cubrió los gastos.

No obstante, otros han ido más allá y han dicho que incluso el dinero del evento podría haber salido de San Ángel. Ante este escenario, la periodista Vicky López leyó una aclaración proveniente de alguien íntimo a la familia Castro Rivera, durante la emisión del programa Todo para la mujer de este jueves 5 de diciembre. "Ya me dijo alguien muy, pero cercano, casi casi la Dama de Honor. 'Chicas, la boda no costó 30 millones de pesos. No existe en México una boda con esa cantidad de dinero'".

Posteriormente, la colaboradora del programa radiofónico Todo para la mujer especificó de dónde salió el video del enlace: "La boda civil la pagaron los papás del novio… La boda en San Miguel la pagaron los papás de la novia, pero puso el banquete el papá del novio y hay padrinos de todo". Conjuntamente, la comunicadora desmintió que el vestido que portó Angélica tenga un valor de 600 mil pesos. "Dicen que ni el diez por ciento costó", dijo López.

Finalmente, Woodside aseveró que los recién casados recibieron apoyo por parte de 'padrinos' para sacar adelante el evento: "Hubo varios patrocinadores, varios le mandaron botellas de champaña. ¿Tú crees que no les conviene en la boda de Sofi estar viendo que destapan la champaña de la marca tal?".

Fuente: Tribuna