Televisa responde si Ángela Aguilar le cantará 'Las Mañanitas' a la Virgen de Guadalupe

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace unos meses se hablaba de la posibilidad de que Ángela Aguilar participara en el homenaje que se le rinde a La Virgen de Guadalupe cada 12 de diciembre en la Basílica de Guadalupe. Muchos consideraron el colmo que la eligieran para cantar en un evento tan importante, tomando en cuenta en la gran polémica que se metió a mitad de este 2024. Esta semana, a pocos días de que la tan esperada celebración se lleve a cabo, Televisa reveló los nombres de los artistas que se presentarán en la festividad religiosa. ¿Sí incluyeron a la joven artista? Esto es lo que sabemos.

Recordemos que pese a ser una cantante non grata, algunas empresas han insistido en invitarla a sus escenarios y alfombras rojas, como lo fue la revista de sociales Glamour que la nombró 'Mujer del Año', o Nickelodeon, que la designó como conductora de la entrega de unos premios. Ninguno de estos acontecimientos fue bien recibido por la audiencia. En ambos sumaron esfuerzos para sabotear a la intérprete de Gotitas Saladas. Bajo este contexto, generaba curiosidad saber si organizadores volverían a tener la audacia de contemplarla en sus programas.

Según el anuncio transmitido el jueves 5 de diciembre en el Canal de las Estrellas, la conmemoración del 493 aniversario de las apariciones de la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac será emitida el miércoles 11 de diciembre por la noche a través de dicho canal. El evento contará con la destacada participación de artistas representativos de tres generaciones distintas, entre los que se encuentran:

Lucero

Lucerito Mijares

Guadalupe Pineda

María Victoria

Ana Bárbara

Emanuel

Aída Cuevas

Mariana Seoane

Isabel Lascurain

Joss Lascurain

Daniela Romo

La Sonora Santanera

Carlos Rivera

Como ves, la hija de Pepe Aguilar no figuró en esta ocasión. Así que todos aquellos que guarden cierta aversión hacia la ahora esposa de Christian Nodal, pueden estar tranquilos, pues no fue requerida. Se desconoce si nunca fue considerada para esta fiesta o si los organizadores atendieron las quejas del público. Y es que aunque han pasado varios meses desde que confirmó su noviazgo con el sonorense, seguido de su prematuro matrimonio, la gente sigue sin olvidar.

Cuando se rumoreó que cantaría Las Mañanitas a 'La Morenita', varios comentaron en contra, argumentando que no era una mujer que representara buenos valores. "No puedo creer, nuestra madre no es de juego"; "va a cantarle a Virgen consciente de que es una quita maridos y alejo a la hija de su papá?", se podía leer.

Fuente: Tribuna Sonora