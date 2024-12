Tragedia en Televisa: Actriz de novelas sufre dolorosa muerte y rompe en llanto en vivo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Televisa y el mundo del espectáculo en general siguen de luto y llorando el lamentable fallecimiento de doña Silvia Pinal, quien desafortunadamente perdió la vida el pasado jueves 28 de noviembre a los 94 años. En esta ocasión quien habló sobre este triste momento fue Luz María Aguilar, quien tuvo una gran amistad con la originaria de Guaymas desde que tenía 15 años y la fallecida apenas era 5 años mayor que ella.

En horas recientes la primera actriz del melodrama Amor Amargo fue captada en las instalaciones de la empresa de San Ángel por varios reporteros y en una breve entrevista recordó a la fallecida matriarca de la dinastía Pinal: "La vamos a extrañar muchísimo, fue una persona fuera de serie como compañera, como amiga". Asimismo, Luz María recordó cuándo fue la última vez que convivió con doña Silvia.

Hace 17 días en un restaurante del Zócalo, fue el cumpleaños de Normita (Lazareno) y dijo que no iba y sí llegó... estaba en todo".

Luz María Aguilar tuvo una gran amistad con Silvia Pinal

Luz María reconoció que algo que siempre caracterizó a su amiga fue su sencillez: "Es un ejemplo para todos, es la persona más sencilla, siempre estaba dispuesta a todo, a donde quiera iba, era un ser humano fuera de serie". Fue en ese momento que la intérprete de 89 años no pudo evitar conmoverse hasta las lágrimas al recordar que 'La Pinal' le salvó la vida cuando aún no eran amigas.

Aguilar relató que su madre trabajó en la producción de un filme de Silvia cuando ella se enfermó y esta le pagó los gastos hospitalarios, incluida una cirugía: "Cuando yo tenía 14 años y medio, mi mamá trabajaba en una película con Silvia y me llevaron al hospital y mi mamá no tenía dinero y le dijo al productor '¿me puedes adelantar?' y le dijo 'no puedo', Silvia escuchó y sacó su chequera y le pagó a mi mamá la operación".

Cuando la mamá de doña Luz María pudo regresar el dinero a 'La Pinal', esta se negó a recibirlo: "Cuando mi mamá le pudo pagar, Silvia preguntó '¿qué edad tiene tu hija?' y mi mamá le dijo 'va a cumplir 15' y ella respondió 'ese es mi regalo de 15 años', dime si no la vamos a adorar". En cuanto a los rumores entorno al testamento de Silvia, la actriz no quiso opinar: "Nadie lo sabe, es problema de ellos, ya no sé... solo quiero decir que de Silvia tengo el mejor recuerdo". Finalmente, Aguilar saltó en defensa de Efigenia Ramos, quien fuera asistente personal de la fallecida.

A Efi la adoro, siempre estuvieron con ella, Efi es un encanto, no la vamos a dejar sola", expuso la primera actriz.

Fuente: Tribuna y YouTube Qué buen chisme