Tras debut en TV Azteca, exactriz de Televisa sufre triste muerte; llora su partida en 'Ventaneando'

Ciudad de México.- Una reconocida actriz, quien trabajó por décadas en Televisa y que este 2024 realizó su debut en la competencia TV Azteca, se encuentra atravesando un difícil momento debido a que se vistió de luto por la muerte de una querida colega y amiga. En entrevista para el programa Ventaneando, la famosa compartió que ella conocía su última voluntad y se conmovió hasta las lágrimas al revelarlo ante las cámaras.

Se trata de Itatí Cantoral, quien se sumó a las filas de San Ángel durante su juventud y ha sido parte de las novelas De frente al sol, Dos mujeres, un camino, Salud, dinero y amor, María la del Barrio, Infierno en el paraíso y La mexicana y el güero. Sin embargo, actualmente la intérprete ya no tiene exclusividad y esto le permitió firmar con la empresa del Ajusco, primero para concursar en MasterChef Celebrity y luego para realizar una novela.

Desafortunadamente, Cantoral y todo el mundo del espectáculo mexicano siguen en duelo debido a que la semana pasada murió Silvia Pinal, a quien ella pudo interpretar en su bioserie Silvia Pinal, frente a ti. Recientemente, la exesposa de Eduardo Santamarina platicó con reporteros de Ventaneando y compartió que ella conocía a la perfección cuál era el último deseo de doña Silvia:

Ella quería que la despidieran con un gran homenaje y así fue, y también con sus hijas juntas", expresó.

Itatí contó que durante una plática con la fallecida diva, esta le confesó que anhelaba ver a sus hijos juntos el día de su muerte: "Antes de terminar la serie Silvia Pinal frente a ti, ella me dice 'no sé cómo quiero que termine, he hablado con Carla Estrada y yo creo que el último día de mi vida, lo que yo quisiera es tener a mis hijos conmigo", platicó conmovida y añadió que se lo contó a Sylvia Pasquel:

Cuando ella falleció, yo le hablé a Sylvia Pasquel para contárselo, le dije 'qué hermoso que Dios le concedió a tu mamá la muerte de los justos, le concedió lo que pidió y estuvieron todos sus hijos con ella".

Me sentí con mucha tristeza como todos los mexicanos pero con esa alegría de verlas a ellas juntas agarradas de la mano, agradeciéndose unas a otras

Efi es lo máximo, yo lloré cuando dijo que los iba a extrañar mucho a ustedes porque justamente la que me puso ahí (en la bioserie) fue Efi, me dijo 'van a hacer la vida de la señora' y me dijo 'la señora quiere que seas tú... te voy a pasar 20 películas' y es en serio, me pasó 20 películas, Efi...

Yo vi cómo la amaba, cómo la respetaba, ya cuando se enfermó me dijo 'cuando guste vaya a verla a la casa' pero todo fue tan rápido, en fin, que descanse en paz, yo todavía no lo puedo creer, es una pérdida muy grande.

Itatí Cantoral se conmovió hasta las lágrimas al recordar a doña Silvia Pinal

