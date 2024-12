"Va a prisión": Alejandro Camacho ganaría demanda contra actor de Televisa; lo encarcelarán

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A casi tres años de haber denunciado fraude, el reconocido actor, Alejandro Camacho, ya se encuentra casi al final de su proceso legal en contra de su colega de la industria del entretenimiento, Paco Rueda, quien aparentemente podría ir a prisión, ya que el histrión de 70 años de edad ha revelado que estaría a nada de ganar su demanda penal en contra del actor de Televisa y de no acatar las ordenes del juez sería encarcelado.

Camacho no quita el dedo del renglón y continúa luchando por recuperar su dinero, a más de dos años de haber denunciado que fue víctima de robo y fraude por parte Rueda, examigo y colega del filem Como Si Fuera La Primera Vez. El histrión de 70 años explicó en una entrevista para el programa Hoy que se encuentra a escasos meses de que su batalla legal se resuelva, por lo que espera tener buenas noticias del caso a inicios del 2025.

El actor de melodramas como Para Volver A Amar, declaró que ya está en procesos y audiencias que revisan la situación, y esto significa que podría tener una resolución a su favor y ya le exigirían al actor de Se Rentan Cuartos que le pague los más de 200 mil pesos que le debe: "Sí, está en proceso, está judicializado, esta persona, Paco Rueda, que es un ladrón, le recogieron pasaporte y papeles, y todo eso, y pues tiene que enfrentar la judicialización".

De la misma manera, el artista aseguró que intentó llegar a un acuerdo con la persona implicada, pero no tuvo ningún resultado positivo: "Él lo ha dejado llegar hasta este punto, nosotros hemos sido, mis abogados y yo, hemos sido conciliatorios". En este sentido, el también productor de cine y televisión mexicano manifestó que la ley obligará a Paco a pagarle o, de lo contrario, ingresará a la cárcel: "Firmó acuerdos ante la Fiscalía del Estado de México, firmó acuerdos con sus abogados, con los míos, y ahora, pues está con un juez de control, ahí ya no puede".

Y a pesar de que el proceso ha sido complicado, Alejandro destacó: "Sí, yo soy paciente, y de alguna manera sé que tengo la razón que me avala, tanto que él ha firmado estos acuerdos que no ha cumplido, y que tiene que cumplir". Por último, Camacho reiteró que tuvo que llegar a estas instancias, porque no hubo forma de llegar a un arreglo privado entre las dos partes: "Él ofreció unas cosas que también tenía broncas por otro lado, denunciemos a los… pues a las personas que delinquen".

A partir del minuto dos con 34 segundos.

Fuente: Tribuna del Yaqui