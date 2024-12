¿Vetado? Gustavo Adolfo Infante exhibe fuerte razón para faltar a funeral de Silvia Pinal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El tan polémico y reconocido presentador de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, acaba de romper el silencio sobre los rumores a su alrededor, y acaba de brindar declaraciones en las que exhibió la fuerte razón por la que él faltó al funeral y homenaje de la gran primera actriz, política y vedette mexicana, Silvia Pinal, ¿acaso sí fue vetado por la familia Pinal de estos emotivos eventos?

El jueves 28 de noviembre, la reconocida primera actriz de Televisa, conocida como la 'Última Diva del Cine de Oro', perdió la vida a los 94 años de edad, después de una semana hospitalizada. Como era de esperarse con una artista de su talla y por su larga trayectoria, la despidieron con un homenaje de cuerpo presente en el Palacio de Bellas Artes el pasado sábado 30 de noviembre, en el que se pudo ver a grandes amigos de la familia y celebridades.

Ante las evidentes ausencias de quienes se creían grandes amigos e importantes figuras, como el presentador de Con Permiso e Infante, fue Pepillo quien salió a arremeter en contra de la familia, especialmente de Sylvia Pasquel, asegurando que no lo invitaron a nada por culpa de Iván Cochegrus, y exhibiendo que supuestamente abandonaron a su madre en su último día: "No me invitaron a nada, a nada, ni modo. Yo vi que Sylvia Pasquel invitó a sus amigos, les mandó las invitaciones a sus amigos, a mí no me mandó nada, pero claro, yo me lo imaginaba".

Ante lo mencionado por el expresentador de Ventaneando y La Oreja, en la revista TV Notas se aseguró que Pasquel, Alejandra Guzmán y el resto de la familia dejaron una lista con el nombre de Pepillo e Infante para impedirles el paso, en caso de que se atrevieran a asistir: "Sé que dejaron instrucciones para que ni Pepillo Origel ni Gustavo Adolfo Infante tuvieran acceso al funeral, porque consideran que han hablado mal de su familia".

Por su parte, el presentador de Sale el Sol en pleno programa en vivo de Imagen TV, declaró que él no sabía si fue vetado o no, lo único que sabe es que asistió para presentar sus respetos por fuera de la funeraria y Bellas Artes, sabiendo precisamente eso, que podría ser persona no grata: "Yo no lo sé, yo fui a la funeraria pero no quise entrar, previendo que eso pudiera pasar. Porque para qué, que necesidad ¿no?".

Fuente: Tribuna del Yaqui