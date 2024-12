VIDEO: A casi 1 mes de la muerte de Ernestina Sodi, Thalía regresa a los escenarios

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- Si había algo que la gente solía criticarle a la cantante de Arrasando, era que, cuando algún familiar perdía la vida (tal fue el caso de su abuela hace un par de años) la intérprete evitaba hacer declaraciones públicas de su dolor; sin embargo este no fue el caso cuando su hermana mayor, Ernestina Sodi falleció el pasado 8 de noviembre, momento en el que sí se mostró lo devastada que se encontraba.

Desde que Ernestina Sodi murió, Thalía redujo sus apariciones en redes sociales, donde solo ha publicado algunos videos, podcast e incluso mensajes de agradecimiento a sus fans, quienes parecen estar muy al pendiente de ella. Desgraciadamente, la madre de Camila Sodi perdió la vida cuando la actriz de Marimar y Rosalida se encontraba retomando su carrera musical con el lanzamiento de una producción navideña.

Thalía regresa a los escenarios con tema navideño

Por ello mismo, Thalía no habría tenido tanto tiempo para lidiar con su duelo, puesto la cantante y actriz debió levantarse para continuar con la promoción de su nuevo material musical, dicho trabajo la llevó a ser una de las invitadas al encendido del árbol de Navidad en el Rockefeller Center, en Nueva York, sitio en el que se dieron cita varias estrellas de gran calibre como es el caso de Backstreet Boys, Dan + Shay y Jennifer Hudson.

Dado a que se trataba de un evento masivo, la gente que se encontraba en primera fila, acudió hasta el lugar para grabar la interpretación de Thalía, quien cantó diversos éxitos navideños, mientras estaba engalanada con un atuendo rojo y brillante, que se ceñía a su espectacular figura. Según reportes, la noche de ayer, la temperatura en Nueva York era extremadamente baja, pero la exTimbiriche se mostró como toda una profesional y no mostró ni un ápice de frío.

¿Thalía compite contra Mariah Carey?

Como algunos sabrán, Tommy Mottola (actual esposo de Thalía) llegó a estar casado con la cantante Mariah Carey; sin embargo, luego del fracaso de su divorcio, tanto la cantante como el mangante continuaron sus vidas separados. Lo que a muchos les llama la atención es que la cantante de One Sweet Day tiene como icono la Navidad por su tema All I Want For Christimas Is You, mientras que la mexicana parece estar incursionando también en la música con la mencionada festividad, lo que para algunos podría resultar una especie de competencia; sin embargo, la intérprete de No me enseñaste no ha confirmado o negado nada al respecto.

