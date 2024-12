¿Adiós Karime Pindter? Mánager de Gala Montes confirma su relación con inesperado mensaje

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Todo parece indicar que los rumores resultaron ser ciertos, y que en verdad, Gala Montes no estaría interesada románticamente en la querida presentadora y comediante, Karime Pindter, pues se ha exhibido que le habría dicho adiós a su amor, para aceptar el de su mánager. Fue el propio Icho Vans, quien mediante sus redes sociales comenzó a responder todos los fans, confirmando su relación amorosa.

Después de La Casa de los Famosos México, el shippeo que existía entre Gala y Karime, que es denominada como Garime, fue cobrando más fuerza, pues los primeros días estuvieron muy juntas y externaron que no les disgustaba que fueran vistas como pareja. Sin embargo, todo esto cambio poco a poco, dado a que por sus compromisos laborales no se han podido ver o pasar tiempo juntas, y en sus entrevistas, ya han dejado en claro que no hay nada más que una amistad entre ambas y que por el momento no habrá romance, pues desean conservar la amistad.

Pero, no conforme con ello, se comenzó a decir que la actriz de Vivir de Amor, sería la que en realidad estaba rechazando una relación con Karime, pues en realidad estaría saliendo con Icho, su mánager e integrante de la banda Jenny And The Mexicats, de manera sentimental. Los rumores cada vez son más alimentados, pues se puede ver al cantante y músico siempre pegado a Montes y en varias ocasiones hasta caminando tomados de la mano.

Gala e Icho. Internet

Ahora, se dice que los rumores están siendo confirmados por el propio Icho, pues recientemente a través de la cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, de La Portada AI1, se ha compartido imágenes de conversaciones en redes, en el que el representante de la actriz de El Señor de los Cielos responde a fans sobre su supuesta relación amorosa con ella, siendo todos estos de manera positiva, sin negar que sean pareja.

En algunas le piden que comparta una fotografía con la intérprete de La Oportunidad, destacando que pronto habría más material y si se lo enviaba a Disneyland o que mandara la dirección, en otra, cuando mencionan que Gala es su novia y que espera le guste los post que les dedica, este mencionó que si le echa ganas podría tener el follow de la actriz de La Mexicana y El Güero, entre otros. Como era de esperarse, las reacciones no se han hecho esperar y hay fans que afirman que las respuestas fueron sarcásticas para no pelearse más.

Fuente: Tribuna del Yaqui