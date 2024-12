¿Adiós a la actuación? Tras viaje a Tailandia, Angelique Boyer reaparece para despedirse

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Angelique Boyer es una de las estrellas más reconocidas de México dado a los años que ha dedicado a la actuación, convirtiéndose así en una de las protagonistas de telenovelas más cotizadas de la última década, lo que la ha llevado a aparecer en distintas producciones como es el caso de la icónica Teresa, Lo que la vida me robó, Tres veces Ana, Amar a muerte, Vencer el Pasado, El amor invencible y El extraño caso de Diana Salazar, solo por mencionar algunas.

En este año, la actriz de origen francés estuvo trabajando en el remake de la mencionada telenovela que fue protagonizada en el pasado por Lucía Méndez, así como también se le vio retomar el teatro junto a su novio, Sebastián Rulli, en la puesta en escena Los Hombres Son de Marte y Las Mujeres de Venus; sin embargo, luego de que concluyeron sus compromisos ambos decidieron tomar caminos separados y partir de vacaciones a distintos destinos.

Es bajo este contexto que, luego de pasar una larga estadía en Tailandia, la famosa actriz está de regreso con nuevo ‘look’ y es que dejó de lado su natural cabello rubio por un castaño chocolate, hecho que la celebridad compartió en su cuenta de Instagram, donde añadió una reflexión en la que se despedía, pero… ¿entonces ya no va a actuar? No precisamente, resulta ser que la famosa le estaba diciendo adiós a este 2024, el cual la habría dejado llena de diversas experiencias.

Angelique Boyer presume cambio de 'look' en sus redes sociales

Si bien, a través de redes sociales los famosos suelen mostrar lo perfectas que son sus vidas, la realidad es que más allá de ello tienen problemas como cualquier otro y eso fue lo que señaló Boyer en su publicación donde reveló que había atravesado diversas adversidades en este 2024, lo que la llevó a cambiar, redescubrirse y crecer: “Ha sido un viaje profundo, un camino de metamorfosis donde cada paso ha resonado con lecciones vitales”, comenzó a contar la histrionista.

“He crecido emocionalmente, abrazando mis propias vulnerabilidades, descubriendo la fortaleza que crece en mi interior. He aprendido a valorar mi tiempo y mi energía, a rodearme de quienes realmente aportan luz a mi vida, mientras que las sombras de la desconfianza me han enseñado a ser más cautelosa. Cada experiencia, cada dolor y cada alegría han tejido un manto de sabiduría que me envuelve y me protege”, continuó su texto.

Angelique Boyer se despide del año en Instagram

Tras las lecciones aprendidas, Angelique Boyer reconoció que obtuvo una mayor recompensa, ya que, aprendió a conocerse mejor a sí misma: “Este viaje me ha permitido florecer en amor propio, reconociendo que merezco lo mejor y que cada cambio, por doloroso que sea, es un paso hacia la versión más auténtica de mí misma. Con gratitud en el corazón, miro hacia el futuro, lista para seguir creciendo y amando con la fuerza de quien ha aprendido a cuidar de su esencia”, con ello concluyó su mensaje, el cual fue alabado por una gran cantidad de sus seguidores.

