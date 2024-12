Conductor de 'Hoy' se pelea con productor de Televisa y filtran VIDEO: "Me mandó a la chin..."

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso conductor y actor Paul Stanley de nueva cuenta logró apoderarse de la atención de toda la prensa tras haberse involucrado en una fuerte pelea en pleno foro donde se graba el programa Miembros al Aire. Resulta que el presentador del matutino Hoy casi se fue a los golpes en contra del productor de esta emisión, Lalo Suárez, tras haberle hecho un fuerte reclamo en plena grabación en vivo.

Fue durante la dinámica Érase una vez un miembro que Paul recordó una gran oportunidad laboral que dejó ir porque no le dieron el puesto de conductor; esta anécdota involucraba a Lalo: "Yo llevaba mucho siendo ya conductor de Hoy y me llamó el señor que está allá, ¿cómo se llama?, Lalo Suárez", comenzó y luego siguió explicando que el proyecto al que lo invitaron fue a ser parte de Me Caigo de Risa.

Me dijo 'te quiero en mi programa de Me Caigo de Risa' y le dije 'no, claro que no'".

Paul compartió que él puso de condición ser el titular del programa pero no le concedieron esa petición: "Le dije 'quiero ser conductor', se lo dije con humildad, y me mandó a la chistorra y me dijo...", narró, mientras al fondo se escuchó que Lalo replicó: "No es cierto". Por su parte, el hijo del fallecido Paco Stanley refutó: "Sabes que sí".

Lalo Suárez y Paul Stanley tuvieron una pelea en 'Miembros al Aire'

Lalo entró a la escena y aseguró que Paul rechazó este proyecto por algo muy distinto: "Te dije 'quiero que seas parte del elenco de Me Caigo de Risa' y me dijiste 'no puedo, me voy a ir a Miami' y te fuiste a Miami". El esposo de la modelo Joely Bernat aseguró que su jefe mentía y tras quitarse la camisa para írsele encima dijo: "No, todavía no (me iba a ir)... agárrenme porque le voy a dar".

Finalmente, Lalo Suárez aseguró que el único que se negó a ser parte del exitoso programa que se transmite en Canal 5 fue Stanley: "Escucha, todos los que fueron parte de Me Caigo de Risa me dijeron que sí, fuiste el único que me dijiste que no". En tanto que 'Poly' aseguró que el productor estaba miento y expresó: "No, ya me emput... porque me engañó, para empezar me dijo 'Videgaray va ser el conductor' y nunca fue el conductor, me mandó a la ching....".

Fuente: Tribuna y YouTube Unicable