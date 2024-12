Exintegrante de 'VLA' confirma pleito por aceptar oferta en 'Hoy' y traición en Televisa

Ciudad de México.- El reconocido exintegrante de Venga la Alegría e influencer, Robbie Mora, recientemente se ha revelado que estaría en medio de tremendo problema legal, después de que este confirmara pleito con altos mandos de su actual televisora, debido a que descubrieron que aceptó oferta de trabajo en el programa Hoy. Especulaciones señalan que dada a su tan inesperada traición en Televisa, enfrentaría elevada multa y hasta un veto.

Robbie, que en el pasado formó parte del reality Quiero Cantar, que pertenece al matutino de TV Azteca ya mencionado, actualmente se encuentra laborando con Telemundo, apareciendo en exitoso proyecto al aire y viendo la posibilidad de que sea uno de los habitantes de La Casa de los Famosos All Stars. Pero, ahora todo parece indicar que los altos mandos de Telemundo, que tiene alianzas con el Ajusco, querría vetar a Robbie por tal traición.

Mora, mediante su cuenta de Instagram compartió que pese a que aceptó convertirse en el invitado especial de Alana Lliteras, con quien compartió en la cuarta temporada del mencionado reality show, durante esta semana en Las Estrellas Bailan en Hoy, y hasta compartieron fotos y videos de sus ensayos, desgraciadamente tuvo que salirse y cancelar su presencia durante la mañana del pasado jueves 5 de diciembre, por lo que fue suplido por Josh Gutiérrez.

El tema con el baile de Alana, lamentablemente no voy a poder ser su pareja. Créanme que es algo que me agobia demasiado y me hace sentir muy mal, pues este viaje era especialmente para bailar con ella. Pero por causas de fuerza mayor, no estuvo en mí. Si me hubieran dicho al inicio que no iba a poder, no hubiera hecho ni el viaje", externó Robbie.