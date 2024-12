Exmánager de Liam Payne culpa al hotel por muerte del cantante y filtra dura noticia

Comparta este artículo

Buenos Aires, Argentina.- El argentino Rogelio Nores, quien era el mánager de Liam Payne al momento de su trágico deceso, acaba de lanzar un comunicado en redes sociales, en la que se dice inocente y culpa al hotel por la tan inesperada muerte del cantante británico, asegurando que el gerente fue negligente, filtrando la dura noticia que podría llevarlo a ser exonerado de sus acusaciones en este lamentable caso.

A casi dos meses del triste luto que ha envuelto al mundo por la trágica muerte del exintegrante de One Direction, que ha sido un completo misterio desde el día uno, lleno de teorías de conspiración y rumores, quien fue su mánager busca librarse de sus cargos con información inesperada. Rogelio, dos empleados y un amigo de Payne, son juzgados por facilitarle drogas, por abandono imprudencial y negligencia, señalándose que pudieron evitar su deceso.

Greoff Payne, padre de Liam, coincide en que Nores debería de estar tras las rejas, pues presentó pruebas de que pudo haber ayudado a su hijo, entregando a las autoridades un correo electrónico, en el que psiquiatra del intérprete de For You le advierte a Rogelio que no podía seguir con el tratamiento debido a la gravedad de las crisis de Liam y advertía sobre los riesgos de mezclar sertralina (un antidepresivo que consumía el artista) con alcohol. En el sistema del británico había gran cantidad de alcohol.

Al ser el representante del intérprete de What Makes You Beautiful, el argentino al parecer tenía mucho poder sobre las finanzas de Liam y era quien le facilitaba el acceso a las drogas y el alcohol. Por este motivo, se le investiga por abandono y negligencia como cuidador del cantante originario del Reino Unido, lo que podría hacerlo pasar más de 10 años tras las rejas, según la percepción del juez ante su culpabilidad en la tragedia.

Ahora, Rogelio compartió a través de su cuenta de Instagram un comunicad en el que aseguró que es el hotel el que debería de ser el investigado, pues señala que pese a todo lo que habían visto del cantante, no proporcionaron la seguridad requerida y necesaria, además de que no tuvieron a la mano un médico presente y no manejaron de manera eficiente el que el cantante estuviera borracho y drogado, sometiéndolo para encerrarlo, en vez de hacer un llamado de auxilio.

Finalmente, declaró que él jamás dejó solo a Payne, sino que fue el gerente del hotel, ya que él ignoró el hecho de que amenazó con quererse escapar desde el balcón, cuando sus empleados lo sometieron y llevaron a su habitación tras mostrar un comportamiento errático y autodestructivo. Ante esto, se ha dicho que un juez examinará sus alegaciones e irá al hotel para revisar la habitación y las cámaras, para validar dichas acusaciones.

Fuente: Tribuna del Yaqui