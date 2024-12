Gala Montes no se queda callada y lanza contundente mensaje por tema 'Puro Team Gomita'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz y cantante, Gala Montes, después de que sus seguidores en redes sociales la cuestionaran tanto sobre el tema, Puro Team Gomita, finalmente ha decidido no quedarse callada y en un en vivo, ha respondido lanzando un contundente mensaje a la polémica influencer y conductora, Gomita, y al reconocido presentador regiomontano, Adrián Marcelo, ante la tiradera en su contra en dicho proyecto musical.

Hace un par de semanas, Araceli Ordaz lanzó el sencillo antes mencionado en el que fue un claro ataque a Gala, diciendo que su mamá no la quiere, usando a Adrián Marcelo para que apareciera a su lado, y englobando a Karime Pindter y Briggitte Bozzo al externar que la corrieron por no seguir un juego y que las tres no le llegan a ella: "Las tres chicas en mi contra se burlaban sin parar, porque me batean y me querían ver llorar. Las tres no dan la talla, mientras yo tranquila ellas caen en su muralla".

Ante esto, la actriz de El Señor de los Cielos, después de varios días en silencio, decidió responder en uno de sus live en su cuenta de Instagram de esta situación, declarando que no tiene talento y no lo considera exitoso, pues lo único que hizo fue tirar hate y ese morbo vende: "Sin creatividad. Obviamente, no lo he visto, ni lo veré. Pueden tener muchas views, yo también (las tendría) si me soltara a hablar pura mi… de todo el mundo. Es el camino fácil y, como no nos gusta el camino fácil, ni nos interesa. La casa ya acabó, let it go (déjalo ir)".

Tras esto, mencionó que tanto a ella como al resto del 'Team Mar', que es al que le tiró hate, les va muy bien, resaltando que en su caso, tiene la agenda llena y poco a poco va consiguiendo más cosas para trabajar, para presentar al público y que la hace enfocarse en su carrera y no en atacar a otros: "Hizo las cosas muy mal y les debe estar yendo muy mal. Si yo fuera ellos, pues también me dedicaría a hacer eso porque talento no hay. Yo no me imagino diciéndole a mi hermana, ‘prodúcete el video en el que (ataque a otros)’, o sea no, tengo cosas que hacer".

La actriz de Hasta La Madre de La Navidad, declaró que le sorprende que el presentador de Multimedios y la expresentadora de Sabadazo estén tan obsesionados con ella que le dediquen tanto tiempo de su vida para hablar de ella y crear cosas en base asu inspiración: "Nos dedicaron un día, invirtieron dinero en eso. Digo ¡wow!, cuanta obsesión con uno. Están obsesionados con uno. Ojalá eso lo utilizaron para hacer cosas que les dejen de por vida. Uno sale (de La casa) enojado, con problemas, pero ya fue, pero como arruinaron su carrera".

Finalmente, se dijo tranquila y destacó que se siente bien sabiendo que gracias a ella, la exparticipante de El Hotel VIP pueda estar facturando base a su éxito y que en su nombre este facturando tanto como dice: "Eso sí, yo no me explico. Tienen que hablar de mí para comer. Yo me siento bien porque van a subsistir un poquito gracias a mí. A facturar".

Fuente: Tribuna del Yaqui