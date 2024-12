Hijo de Humberto Zurita impacta a 'VLA' con inesperado mensaje tras muerte de Silvia Pinal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El joven actor, Sebastián Zurita, acaba de demostrar el apoyo que tiene para su padre, Humberto Zurita, y la familia de su actual pareja después de enfrentar la dolorosa muerte de Silvia Pinal, señalando la grandeza de mujer que la consideran. Pero, de manera sorprendente impactó en Venga la Alegría con el contundente e inesperado mensaje que mandó al pueblo mexicano y los medios de comunicación sobre este momento tan difícil para Sylvia Pasquel y demás.

Desafortunadamente, para la familia Pinal el desgarrador deceso de la productora de Mujer, Casos de la Vida Real, no ha significad más que otras polémicas, pues además de las notas sobre sus últimos momentos, también se han especulado sobre lo que pasará con la herencia, nuevas peleas y supuestos despidos del personal. Pero, esto no solo envuelve a la familia, pues Humberto también se encuentra en medio del escándalo en este proceso tan complicado.

El motivo, es que el público lo tacha de incongruente por haber estado junto a su pareja, Stephanie Salas de pie junto al féretro de la 'Diva del Cine de Oro' y acompañarla al homenaje en el Palacio de Bellas Artes, mientras que cuando falleció su esposa, Christian Bach, todo lo manejó con mucha privacidad. Por su parte, el actor se ha mantenido en un absoluto silencio y no se ha pronunciado a ninguno de los ataques en su contra.

Sin embargo, su hijo, ante las cámaras de TV Azteca, declaró que no le molestaba, pues las cosas se toman de quien se viene, y en su opinión, cuando una pareja vive un momento así, lo correcto es estar ahí, a la disposición del ser amado y brindar ese apoyo que necesita, y aunque afirma que no sabe mucho de la situación actual, como familia de Humberto, también estará para lo que sea que necesite la dinastía: "Yo sé poco, dejo que ellos tengan su privacidad. Yo creo que ahí la que marca la pauta es Stephanie sobre qué tanto sí y qué tanto no, lo único que puedo extender como familia es aquí estamos para lo que necesiten".

Ante esto, el joven actor de Televisa expresó su profundo respeto a la actriz de El Inocente, destacando que para todos eran una artista impresionante, pero en cuanto a temas de la familia, lo más importante es demostrar que sí había ese cariño y admiración, acabando con los chismes y expresando su apoyo: "Más que nada a la familia, Silvia es una eminencia, la conocemos todos los que hemos estado en esta carrera, el legado que ha dejado, en ese sentido lo único es estar ahí para apoyar a Steph, a Michelle, a Cami".

Finalmente, declaró que para él, lo mejor que se podría hacer con la familia en este duelo, es darle su espacio y dejar de cuestionarle sobre la gran actriz, pues es doloroso revivir una y otra vez esos momentos, destacando que es algo complicado de procesar y él solo puede dar espacio y estar si lo requieren: "Creo que hay que dejar a cada quien con su duelo con sus cosas, yo lo he vivido, respetar eso, porque luego es muy difícil revivirlo cada vez que nos entrevistan, para mi es eso respetar de poderles dar su espacio y que sepan que cuentan con nosotros".

