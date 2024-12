La corrieron de TV Azteca: Tras tumor, conductora confirma que fue despedida de 'Venga la Alegría'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una reconocida conductora, quien fue diagnosticada con un tumor en la cabeza y que sufre ataques de epilepsia, compartió de manera pública que fue despedida del programa Venga la Alegría luego de que una compañera se lo pidiera a la producción. Se trata de la querida Ana María Alvarado, quien recordó en una reciente entrevista quién provocó que la corrieran del exitoso matutino de TV Azteca.

'Anita' comenzó su carrera en Univisión y luego se mudó a la empresa del Ajusco formando parte del elenco de Venga la Alegría, en donde tuvo una fuerte rivalidad con sus compañeros del programa Ventaneando, en especial de Daniel Bisogno. Actualmente la presentadora trabaja para Imagen Entretenimiento, siendo parte del elenco de Sale el Sol, y de vez en cuando hace apariciones especiales en programas de Televisa.

Recientemente, Alvarado dio una entrevista a Horacio Villalobos donde habló sobre experiencias duras en su carrera y una de ellas fue cuando la corrieron de VLA. La especialista en espectáculos narró que había salido de vacaciones a España cuando fue notificada que no trabajaría más en el programa: "Comencé a recibir llamadas notificándome que ya no era parte del programa. Fue un momento muy doloroso".

Ana María Alvarado fue despedida de 'VLA' tras irse de vacaciones

Ana María explicó que fue despedida sin razón aparente, por lo cual decidió investigar qué había pasado y ahí se dio cuenta que una compañera del matutino pidió su 'cabeza': "Raquel Bigorra dijo: 'Como que Anita está muy vista. Ahorita que anda de vacaciones por qué no la cambiamos y ponemos a alguien más’. Ella quería meter a Matilde Obregón, que con Matilde yo me llevo muy bien y ella no tuvo nada que ver en esto".

La también youtuber de 56 años señaló que el productor de VLA en ese entonces, Roberto Romagnoli, hizo caso a la petición de la artista cubana porque eran muy buenos amigos: "Él fue quien dio la orden y dijo: 'Ya quítenla y pongan a Matilde'". Alvarado reconoció que quedar fuera de VLA de la noche a la mañana significó un duro golpe en su vida, pero finalmente pudo salir adelante: "No esperaba algo así, mucho menos después de regresar de un viaje. Fue un golpe fuerte, pero decidí seguir adelante y centrarme en otros proyectos".

Fuente: Tribuna