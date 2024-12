Lety Calderón da difícil noticia sobre su hijo Luciano y estremece a Televisa con esta súplica

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más la querida actriz Lety Calderón conmovió a miles de personas al compartir lo orgullosa que se siente de su hijo Luciano, quien tiene síndrome de Down y quien ya tiene 20 años de edad, por lo que está emocionado de convertirse en un joven inteligente. En una reciente entrevista para el programa Sale el Sol, la villana de novelas hizo una fuerte súplica que estremeció a todo el público.

Los reporteros buscaron a Calderón para preguntarle acerca del reciente logro académico de Luciano, quien en días pasados culminó un diplomado en la universidad Anáhuac Sur tras estudiar gastronomía: "No soy perfecta, por supuesto, pero sí soy una mamá comprometida, y desde que nació Luciano, pues me he dado la tarea de tratar de hacer mi papel lo mejor posible. Dentro de este diplomado estudió gastronomía, y pues como le digo, es un logro de él, claro que lo acompañé, claro que de repente lo ayudé, pero pues él hizo todo el trabajo", dijo.

La también protagonista de Televisa, donde recientemente culminó el melodrama Mi Amor Sin Tiempo, se sinceró y dijo que a su primogénito aún le falta mucho camino para poder ser independiente e ingresar al mundo laboral: "Todo mundo le pregunta a Luciano: 'ay, ¿cuándo nos cocinas? Ay, ya vas a poner tu restaurante. ¿Qué sabes hacer?'. Y la realidad de las cosas es que no sabe hacer ni un sándwich".

"Le cuesta trabajo, sí estamos practicando hacer un espagueti, sí me ayuda a cortar, le doy la oportunidad de agarrar un cuchillo, de prender la estufa, de hacer un huevito, etcétera, pero, no por el hecho de haber estudiado gastronomía, vas a saber platillos, ni, porque no cursó como tal, ¿no? O sea, no es un chef", añadió.

Lety Calderón pide una oportunidad laboral para Luciano y personas con discapacidad

No obstante, Lety manifestó que su único deseo es que su descendiente pueda valerse por sí mismo en un futuro no muy lejano. "Le dieron la oportunidad de entrar a algunas clases y de practicar o de ver cómo se hacía una ensalada César, pero él no la sabe hacer, entonces, sí, es bien difícil el tema, yo ahorita quiero seguirlo preparando para que, pues el día de mañana realmente sepa hacer algo y pueda conseguir un trabajo", declaró.

Por ello, la protagonista de Esmeralda hizo un llamado los dueños de las compañías para que volteen a ver a las personas que tienen una condición genética como la de Luciano. "Me gustaría ver que el día de mañana alguna empresa, pues realmente le dé la oportunidad a mi hijo de trabajar y crea en él. Eso es lo que me gustaría, y no nada más a mi hijo, a todas las personas que tienen discapacidad intelectual", expresó conmoviendo a todos.

Por último, la artista de 56 años aseveró que no descansará hasta lograr el cometido de que su hijo pueda sostenerse económicamente por sí mismo. "Mi compromiso como mamá es preparar a mi hijo lo mejor posible para que el día que vayamos a pedir trabajo, yo tenga la certeza de decir, mi hijo sabe hacer esto, esto, esto, esto", finalizó.

Fuente: Tribuna