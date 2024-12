Muere reconocida actriz de Televisa y 'Ventaneando' filtra secreto que se llevó a la tumba

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace una semana Televisa y todo el medio artístico se vistió de luto debido al fallecimiento de doña Silvia Pinal, quien perdió la vida el jueves 28 de noviembre tras haber permanecido una semana hospitalizada por diversas complicaciones de salud. Durante los días posteriores a su muerte, han comenzado a salir detalles desconocidos para sus fans y en esta ocasión durante el programa Ventaneando filtraron un fuerte secreto que se llevó a la tumba.

Como se recordará, a lo largo de esta semana el productor Iván Cochegrus ha aparecido en la emisión televisiva de TV Azteca platicando en exclusiva todo sobre el fallecimiento de la diva mexicana. Durante este viernes, el amigo íntimo de 'La Pinal' contó que su hijo Luis Enrique Guzmán se encuentra devastado tras el fallecimiento de su madre y que tuvo que vivir un momento complicado al recibir los restos de la doña Silvia en su domicilio.

Le impactó porque tomó incluso la prótesis de la señora que nos entregaron y la abrazó, vio a su mamá y soltó a lágrimas y se retiró", narró Cochegrus.

El íntimo amigo de la familia Pinal explicó que el único hijo varón de la artista mexicana no acudió a su homenaje póstumo en Bellas Artes, debido a que está viviendo una situación difícil: "Y no puede sostener ni la plática, Rosario, él está muy dolido, muy… ¿Cómo te explicaré?, lo que sí me dijo esta mañana fue: 'Yo ya quiero vivir mi sentimiento aparte, mi dolor, ya no quiero exponerlo, quiero estar aquí, en mi soledad'".

Luis Enrique Guzmán está devastado tras la muerte de Silvia Pinal

Por otra parte, Iván Cochegrus ventiló un secreto de doña Silvia frente a las cámaras y es que contó que a pesar de que la actriz era una mujer previsora, nunca habló de su última voluntad con sus familiares: "¿Quién se atrevería a decirle a Silvia Pinal?: 'señora, ¿cómo quiere el día que usted parta?'. Nadie se atrevió, eran como temas tabúes para la señora Pinal".

El productor dijo que horas antes de su partida, la familia se dio a la tarea de averiguar qué quería la actriz para su fallecimiento: "Tenía tal vez ya la agencia funeraria, ¿pagó dónde?, ¿pagó una cremación, un entierro?, queríamos como investigar del 27 al 28 (de noviembre). Saber si había algo que nos diera una pista de cuál era su deseo", expuso al respecto.

Sobre la distinción que recibió en el palacio de Bellas Artes, Iván recalcó que pudo llevarse a cabo gracias a la gestión de Sylvia Pasquel y de Efigenia Ramos, hija y asistente de doña Silvia respectivamente. “Por el homenaje que le hicieron hace dos años, Sylvia ya tenía el enlace, entonces después de ese último respiro, pues empezamos a hacer esas llamadas, y en especial Efi y Sylvita”, aseveró.

Finalmente, Cochegrus se defendió de las críticas por su cercanía con la familia Pinal y puntualizó que su amistad con Silvia inició en los años 90, además de que este vínculo se volvió inquebrantable tras producirle la obra Caperucita ¡Qué onda con tu abuelita!, que generó tanta polémica. "Ago que me siento muy satisfecho, el proceso de la obra le dio vida, se levantaba y decía: 'me voy a ir a mi ensayo'", declaró Iván.

Me quedo con los momentos más hermosos de mi vida, que le voy a estar profundamente agradecido a Dios siempre, que conocí la palabra amistad, y también quiero aprovechar para agradecerle a aquellos, que no fueron los que vieron en mí a un villano, que vieron a una persona humana, que quería Silvia Pinal", añadió.

Fuente: Tribuna