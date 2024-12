"No hubo nada malo": Josh Gutiérrez niega acoso por beso sin consentimiento hacia Alana

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reciente participación de Josh Gutiérrez y Alana Lliteras en Las Estrellas bailan en HOY generó descontento y críticas. Durante su actuación, ambos interpretaron una coreografía de bachata de Aventura. Como se sabe, este género tiende a elevar la temperatura y a ser muy intenso. Gutiérrez se dejó llevar por el sentimiento y, al final de la demostración, ocurrió un momento incómodo: sorprendió Alana al darle un beso en la boca.

La reacción de Alana fue inmediata y se retiró con cierto aire de incomodidad. La audiencia no dejó pasar este detalle y lo juzgó en redes sociales, donde se leyeron comentarios del estilo: "Se notó la molestia de ella por la acción del actor"; "Qué asco Josh! eso no se hace! Le arruino el momento a Alana"; "Apenas la conoció ayer y se sintió con la libertad de besarla, qué horror!". Posteriormente, en una entrevista con Cuéntamelo Ya!, la pareja de baile aclaró que el beso no había sido parte del plan original, pero dejaron en claro que no hubo problema por ello.

Josh explicó que se metió en su personaje y creyó que el momento se prestaba para un beso. Alana dejó en claro que, durante los ensayos, no se había pactado ese tipo de contacto físico, aunque sí habían acordado darle más "intención" a la bachata para mejorar la actuación sobre la pista.

Por otra parte, la prensa abordó a Gutiérrez para platicar más a fondo sobre lo que pasó. Explicó que después de concluir con su presentación se acercó a su compañera para pedirle disculpas. No obstante, aseguró que antes de bailar, habían estado de acuerdo en imprimirle 'más pasión' a sus movimientos. "Yo no me atrevería sin comentar, sin platicar, sin preparar algo", aseveró. Aunque lamentó que la situación no salió como querían y todo se salió de control.

Afirmó que no hubo "morbo" detrás del beso. Apuntó que ella le dijo que "todo estaba bien" y él agregó que, desde su perspectiva "no hubo nada malo". Finalmente, subrayó que sintió mucha "conexión" con su pareja de baile, por lo que considera que el beso "quedó lindo", aunque hubiera sido mejor "si la reacción (de ella) hubiera sido distinta".

Fuente: Tribuna Sonora