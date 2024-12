Perdió un seno: Actriz de Televisa da dura noticia tras diagnostico de cáncer de mama

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La actual actriz de Televisa de origen argentino, Lorena Meritano, recientemente ha brindado una entrevista en la que abrió su corazón sobre su diagnostico de cáncer de mama, que lamentablemente le hizo perder un seno y también varias amistades. Al hablar de la importancia de la detección a tiempo y sus amigas que le han dejado en el camino, como Edith González, la histrionista dio una dura noticia sobre su situación, ¿acaso regresó la enfermedad?

Meritano, así como muchas celebridades, por desgracia ha sido diagnosticada con cáncer, que en su caso fue de mama, mientras que el de la actriz de melodramas como Salomé y Aventurera, fue de ovario. Como muy pocas personas, afortunadamente en el año del 2015 anunció que había ganado su batalla y ya estaba 100 por ciento libre de la terrible enfermedad, sin embargo, González seguía envuelta en esta y al final, perdió la vida a mediados del 2019.

Ahora, tras casi 10 años limpia, con constantes citas para verificar lo sucedido, ante medios como el de Ernesto Buitrón, la actriz de Pasión de Gavilanes declaró que es importante realizarse constante chequeos de manera general en el estado de salud, ya que el detectar a tiempo este padecimiento en verdad salva vidas y ella era un claro ejemplo de esos milagros, por lo que desea ver a más mujeres venciendo esta enfermedad.

La actriz de Amor Amargo, señaló que sí "existe una vida después del cáncer y puede ser hermosa", cuando se lucha por ella y se trabaja la parte emocional, no solamente lo físico. Sobre si tuvo miedo a morir, Lorena admitió que sí llegó a sentirlo, en especial con todos los decesos de los que se enterada por resta situación: "Hoy no, pero cuando estaba en tratamiento, en quimioterapias, cuando se me fue Helena Rojas, que me ayudó mucho en el camino, cuando Edith partió a otro plano, sí claro, pero es normal tener miedo".

Finalmente, reveló que si la hija de Edith, Constanza Creel, en realidad sí decide comenzar con una fundación apoyar a los enfermos de cáncer, ella está dispuesta a sumarse al mencionado proyecto, pero solo debe esperar a que también la joven la llame para concretar algo: "Lo que sea, yo estuve en casa de Edith y conocía Constanza de chiquita, y estuve con Edith en el tratamiento, la acompañé como ella me acompañó, y lo que ella quiera cuenta conmigo".

