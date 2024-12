‘Shingeki No Kyojin: The Movie-The Last Attack' llega a los cines mexicanos en esta fecha

Comparta este artículo

Brasilia, Brasil.- Ya ha pasado más de 1 año de que todos los fanáticos de Shingeki No Kyojin nos despedimos de la historia de ‘Eren Yeagger’, ‘Mikasa Ackerman’ y ‘Armin Arlet’, dejando a éste último como el héroe de la humanidad, mientras que la familiar de ‘Levi’ pasó el resto de sus días teniendo una vida tranquila en su natal Shingashina, donde visitaba de manera frecuente la tumba de su amado.

Como es bien sabido, este final causó mucha controversia, dado a que si bien, hubo quienes se sintieron satisfechos por la resolución que ‘Eren’ le dio al conflicto milenario del poder titánico, mientras que otros más creyeron que se trataba de un pésimo desenlace, ya que dejaba muy mal parado al protagonista, quien de último momento aceptó sus sentimientos por ‘Mikasa’ y reconoció que no deseaba morir.

Es bajo este contexto que mucha gente se emocionó cuando anunciaron el lanzamiento de una nueva película de Shingeki No Kyojin; sin embargo, hay que aclarar que ésta no cambiara el final ni mucho menos, sino que se trata de una recopilación de los últimos episodios, así como también prometieron incluir algunas escenas que no estuvieron en el desenlace de hace 1 año. Como muestra de ello, nos dieron una toma post-créditos en la que aparecen ‘Mikasa Goth’ y ‘Armin Otaku’, personajes de un spin-off del manga original.

En un inicio se creyó que Shingeki No Kyojin: The Movie-The Last Attack únicamente se estrenaría en Japón; pero por fortuna para los fanáticos que no podemos viajar hasta las tierras del Sol Naciente, Crunchyroll y Sony Pictures Entertainment confirmaron en el evento CCXP de Brasil que el filme sería distribuido en distintos países y uno de ellos es México, ¡así es! Incluso los habitantes del territorio azteca podremos disfrutar de la nueva cinta, la cual promete tener una animación incomparable.

Los demás países en los que, hasta el momento, la cinta ha sido confirmada son: Australia, Brasil, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, México, Nueva Zelanda, Polonia, España, Suecia, Países Bajos, Reino Unido y Estados Unidos. En todos estos países, la película llegará a comienzos del 2025, es decir, en enero, aunque la fecha aún no ha sido del todo confirmada. Cabe señalar aún faltan naciones de Latinoamérica que podrían sumarse a la lista en las próximas fechas.

Fuentes: Tribuna